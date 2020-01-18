AK Parti'li Kandemir: Türkiye, 2020’de aşını büyütmeye devam edecek

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Türkiye, 2020’de aşını büyütmeye, gençlerine iş bulmaya devam edecek" dedi.

Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Adana 94’üncü İl Danışma Meclisi Toplantısı’na Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Julide Sarıeroğlu, Ak Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Mehmet Şükrü Erdinç, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ak Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Erkan Kandemir, Ak Parti’nin 18 yıl boyunca ülkede birçok hizmeti hayata geçirdiğini ve Adana’nın da kendileri için önemli bir kent olduğunu vurguladı. 2019 yılında çeşitli sıkıntılar yaşansa da birlik ve beraberliklerinin hiç bozulmadığını dile getiren Kandemir, "Cumhurbaşkanımız ‘Birileri 2019 yılı bozgun yılı olacak diye hesap ettiler, başaramadılar’ dedi ve ardından ‘2020 şahlanış yılı olacak’ müjdesini verdi. Hafızalarımızı taze tutmak lazım. Hatırlayın, 17- 25 Aralık’ta milletin iradesini düşürebilir miyiz diye düğmeye bastılar ve muvaffak olamadılar. Gezi'de üç beş ağacı bahane ettiler, ama başaramadılar. Çukurlar kazdılar ve muvaffak olamadılar. Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımız bunlara itibar etmediler. Biz bu memlekete sevdalıyız dediler ve onları ellerinin tersiyle itip kenara koydular. Ülkeye çukur kazan teröristler, o çukurlara gömüldüler. 15 Temmuz’da ülkeyi işgale geldiler, ama yine muvaffak olamadılar. Ekonomiyle bir darbe yaparız diye düşündüler, Dolar 10-15 lira olacak dediler ama başarılı olamadılar. Sınırımızın hemen yanında terör devleti kurmak istediler, teröristlere binlerce TIR silah tutuşturdular, ama onda da başarılı olamadılar" diye konuştu.

Türkiye’nin 2020 yılında büyümeye devam edeceğini kaydeden Kandemir, ülkenin gençlerine iş bulmaya devam edileceğini ve 18 senede olduğu gibi çıtanın giderek yükseğe çıkacağını söyledi.

CUMHURBAŞKANIMIZ ADANA’YI BİZE EMANET ETTİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise Adana’nın ülkedeki en önemli kentlerden biri olduğunu ve Adanalılar ile birlikte durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Sarıeroğlu, "Ak Parti teşkilatlarımız Adana’da çok vefakar teşkilatlar. 1,5 senedir Adana sokaklarında geziyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere emanet ettiği şehir için çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Danışma Toplantısı basına kapalı devam etti.

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