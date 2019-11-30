AK Parti’li Kandemir: "Türkiye, bazı ülkelerin terör devleti hayallerini yıktı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Barış Pınarı Harekatı ile terör devleti hayali kuranlara geçit vermedik, Türkiye, bazı ülkelerin terör devleti hayallerini yıktı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, bir dizi toplantıya katılmak üzere geldiği Mersin’de AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Kandemir, parti binası önünde partililere ve vatandaşlara hitap ederken terör devleti hayali kuranlara Türkiye’nin geçit vermediğini söyledi.

Kandemir, "Barış Pınarı Harekatı ile beraber Fransa’nın ve arkasındaki bazı büyük devletlerin kurdukları terör devleti rüyasına geçit vermedik. Hayallerini yıkmış olduk. Barış Pınarı Harekatı ile şehitte verdik, gazilerimiz de oldu. Dün yine şehidimiz vardı, Allah’tan rahmet diliyoruz, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bedel ödedik ama vatanımızı böldürtmedik. Böldürtmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere şu duruşumuzla bugüne kadar ders verdik ya, bundan sonra cesarette edemezler" dedi.