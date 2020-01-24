AK Partili Kandemir: "Türkiye mazlumların kısık sesidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Biz dünyadaki Müslüman ve mazlumların kısık sesi olup, dualarını alıyoruz” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclis Toplantısı’na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Libya tezkeresine karşı çıkan muhalefet partilerine yüklendi. CHP, İYİ Parti ve Sadet Partisi’nin AK Parti düşmanlıklarını memleket düşmanlığına dönüştürdüklerini söyleyen Kandemir, “Biz diyoruz ki, sadece Misak-ı Milli kara toprakları ve içindeki toprak bütünlüğünü korumak yetmez, bir de mavi vatanımız var, orayı da muhafaza etmek zorundayız. Fakat sözde milliyetçi geçinen İYİ Parti, HDP, CHP ve tezkereye ret vereceğim diyen Saadet Partisi geldiler bir araya, Libya tezkeresine itiraz ediyorlar. Bizim mavi vatanımızı müdafaa etmemiz lazım, destek olun bize. AK Parti düşmanlığınızı memleket düşmanlığına çevirmeyin” diye konuştu.

Türkiye’nin dünyadaki Müslüman ve mazlum milletlerinin yanında yer alıp sesleri olduğunu söyleyen Kandemir, “İdlib’te sadece gönlümüz durulmuyor, bir mücadele içindeyiz. Libya’da sadece Türkiye’nin ekonomisini müdafaa değil, oradaki mazlumların kısık sesi oluyoruz. Filistin’de, Keşmir’de, dünyanın neresinde olursanız olun dinleri ve dillerine bakmadan mazlumların duasını alıyorsak ve bizden gelecek bir çağrıya kulak vermişlerse eğer bizim kadrolarımızın yapacak çok işi var demektir. Tarih hakikatin yanında olanlar ve hakikate karşı başkaldıranların arasında savaşın adıdır özet olarak. Biz hakikatin yanında yer alıyoruz” dedi.

