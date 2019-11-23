AK Parti'li Karaaslan: "Öğretmenlerimizin, milletimizin gönlünde müstesna bir yeri var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizin dört bir yanında, her şartta görevini hakkıyla yapan öğretmenlerimizin, milletimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır. Asırlarca ilmin öncülüğünü yapmış bir medeniyetin mensupları olarak gelecek inşasında katkısının büyük olduğuna inandığımız eğitim ve öğretime özel önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında özveri, sabır, emek ve fedakarlıkla mesleklerini icra eden, Türkiye'de gelecek nesillerin yetişmesinde büyük sorumluluk üstlenen öğretmenlerin saygın ve çok özel bir çaba ortaya koyduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dört bir köşesinde zorluklara rağmen, çocukların yüreğindeki heyecanı, içindeki umudu, geleceğe dair hayali besleyen fedakarlık timsali öğretmenlerin emeğiyle Türk milletinin hedeflerine çok daha hızlı ilerleyeceğini belirten Karaaslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin dört bir yanında, her şartta görevini hakkıyla yapan öğretmenlerimizin, milletimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır. 'Oku' emriyle insanlığa kutlu bir mesaj ulaştıran bir dinin, asırlarca ilmin öncülüğünü yapmış bir medeniyetin mensupları olarak gelecek inşasında katkısının büyük olduğuna inandığımız eğitim ve öğretime özel önem veriyoruz. Milletimizin güçlü desteğiyle AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana eğitim-öğretim konusunda tarihimizin en kapsamlı dönüşüm hamlesine imza atarak eğitim altyapısını adeta yeniden inşa ettik, şartları geçmişle mukayese edilemeyecek kadar iyileştirdik, çıtayı daha da yükseğe taşıdık."