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  4. AK Parti'li Karaaslan'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı:

AK Parti'li Karaaslan'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

"Haber alma ve yayma hakkının en etkili araçlarından biri olarak basın, kamuoyunun doğru, tarafsız, eksiksiz ve hızlı bilgi alması açısından büyük önem taşımaktadır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, haber alma ve yayma hakkının en etkili araçlarından biri olan basının, kamuoyunun doğru, tarafsız, eksiksiz ve hızlı bilgi alması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, medya kuruluşları ve basın mensuplarının hiçbir kısıtlamaya uğramadan, gelişmeleri topluma en doğru şekilde ulaştırma görevinin teminat altına alınmasının güçlü devletin gereği olduğunu belirtti.

Gazetecilerin çalışma koşullarının daha nitelikli hale gelmesinin, daha güvenli şartlarda ve özgür ortamda görevlerini yapmalarını sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını aktaran Karaaslan, günümüzde teknolojiye bağlı yaşanan hızlı dönüşüm ile basın hizmetlerinin sunumunda da değişiklikler olduğuna işaret etti.

Karaaslan, dijitalleşme etkisiyle ortaya çıkan ve giderek gelişen internet gazeteciliği ile haber kaynaklarının çeşitlenmekle birlikte bilgi kirliliğinin de arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu bilgi kirliliği, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hususunda sorumlu gazeteciliğin önemini artırmıştır.
Haber alma ve yayma hakkının en etkili araçlarından biri olarak basın, kamuoyunun doğru, tarafsız, eksiksiz ve hızlı bilgi alması açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde demokratik istikrarın devamı, huzur ve güven ortamının, milli menfaatlerin korunması hassasiyetiyle çalışan, ülkemizin daha da güçlenmesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına katkı sağlayan basın mensupları takdiri hak etmektedir. Geçen yıl idrak ettiğimiz Milli Mücadele'nin 100. yılı vesilesiyle Samsun'umuzda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası etkinlik ve programların tanıtımında çok önemli rol üstlenen basınımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Milletimizin hassasiyetlerini gözeterek toplumsal sorumluluklarının bilinciyle etik ilkelerden ödün vermeden görevini emek ve fedakarlıkla yerine getiren basın mensupları ve gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

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