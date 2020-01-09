AK Parti'li Karaaslan'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, haber alma ve yayma hakkının en etkili araçlarından biri olan basının, kamuoyunun doğru, tarafsız, eksiksiz ve hızlı bilgi alması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, medya kuruluşları ve basın mensuplarının hiçbir kısıtlamaya uğramadan, gelişmeleri topluma en doğru şekilde ulaştırma görevinin teminat altına alınmasının güçlü devletin gereği olduğunu belirtti.

Gazetecilerin çalışma koşullarının daha nitelikli hale gelmesinin, daha güvenli şartlarda ve özgür ortamda görevlerini yapmalarını sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını aktaran Karaaslan, günümüzde teknolojiye bağlı yaşanan hızlı dönüşüm ile basın hizmetlerinin sunumunda da değişiklikler olduğuna işaret etti.

Karaaslan, dijitalleşme etkisiyle ortaya çıkan ve giderek gelişen internet gazeteciliği ile haber kaynaklarının çeşitlenmekle birlikte bilgi kirliliğinin de arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: