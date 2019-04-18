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AK Parti'li Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

AK Parti'li Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yarın kutlanacak Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında, Kandil gecelerinin Müslümanların inancında çok önemli bir yeri bulunduğunu belirtti.

Kandillerde kulluk bilinciyle Rabb'in sonsuz af ve mağfiretine sığındıklarını, insanlığın huzuru için ellerini semaya kaldırdıklarını vurgulayan Karaaslan, mesajında şunları kaydetti:

"Rahmet ve merhamet sahibi Yüce Mevla'mıza içtenlikle yöneldiğimiz özel günlerdir. Bizleri böylesine mübarek bir geceye bir kez daha eriştiren, önümüzü aydınlatan kandilin nimetleriyle buluşturan Cenabıhakk'a ne kadar şükretsek azdır. İlahi rahmetin yeryüzüne indiği, On Bir Ayın Sultanı Ramazan'ın müjdecisi Berat Gecesi, manevi duygularımızın doruğa ulaştığı, her birimiz için tefekkür ve bir yenilenme gecesidir. Af ve mağfiretimizin vesilesi Berat Kandili, insanlık için tertemiz ve yeni bir sayfadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, insanlığın huzuruna, kalplerimizin sükununa, hayrımıza ve kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

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