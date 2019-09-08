AK Parti’li Karaaslan’dan muhalefete sert eleştiri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Diyarbakır’da HDP binası önünde anneler dağa kaçırılan evlatları için ağlarken annelere destek vermek şöyle dursun, Diyarbakır ziyaretinde HDP kadrolarıyla kol kola girip, halay çekenlere bu millet hak ettiğini verecektir diyorum” dedi.

Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun 81. İl Danışma Meclisi’ne katıldı. Toplantıda sert ve uzun bir konuşma yapan Karaaslan, muhalefet partilerini ve gündem değiştirmeye çalışmakla iddia ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. Karaaslan, gündemin Diyarbakır’da evlatları için nöbet tutan anneler olduğunda, İmamoğlu’nun dikkatleri Yenikapı’daki otomobillere çektiğini vurguladı.

“Annelerin gözyaşlarını görmeyen, çığlıklarını duymayanlar var”

Diyarbakır’daki annelerin feryatlarına sessiz kalındığını ve gündemin değiştirilmeye çalışıldığını belirten Çiğdem Karaaslan, “Biz bugün birçok mücadele ediyoruz. Dış dünyayla, haksızlıklarla mücadele ediyoruz. Dünyada güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğunu bir Türkiye olarak dünyaya güçlü bir mesajı vermekle mükellef hissediyoruz kendimizi. Ama bir de kiminle mücadele ediyoruz? Bir muhalefet var ki başımızda düşman başına. Türkiye’nin bütün milli meselelerinde pozisyonunu tam olarak netleştiremeyen, çoğu zaman böyle bir mücadele veren Türkiye’yi yurt dışında şikayet eden, kapılar aşındıran, Türkiye’nin milli ve yerli duruşundan ödün vermeyen o tavrını anlamamakta ısrar eden bir muhalefet var karşımızda. Bugün Türkiye’de çok önemli bir mesele var. Diyarbakır’dan gelen bir ses var, gözyaşı var. Diyarbakır’da annelerin evlatlarını istediği bir haykırış var. Bugün terörle irtibatını hiçbir zaman reddetmeyen HDP’nin binasının önünde annelerin, babaların nöbeti var. Evlatlarını geri isteyen anneler, babalar onlar. ‘Evlatlarımızı siz dağa götürdünüz. Size verecek evladımız yok artık. Çocuklarımızı geri verin’ diyen anneler var. Bu annelerin çığlığı var, gözyaşı var. Bir tarafta da sessizlik, görmeyen gözler, dinlemeyi reddeden kulaklar var. Oysa ki onlar değil miydi insan hakları savunucuları? Onlar değil miydi kadın haklarından dem vuranlar? Onlar değil miydi çocuk hakları konusunda Türkiye’ye kafa tutanlar? Onlar değil miydi bu standartları demokrasi ve özgürlük bağlamında sürekli dikkate getirenler? Onlar değil miydi sürekli çığırtkanlık yapanlar? Şimdi neredeler? Bu annelerin haykırışlarına, gözyaşlarına duyarsız kalanların ikiyüzlülüğünü sormanın zamanı değil midir? Evet, sorguluyoruz ve sessizliklerinin de unutulmayacağını söylüyoruz. Buradan da bir çağrı yapmak istiyorum. Özellikle muhalefet partilerine, onlara gönül verenlere, sorduğunuzda kendilerini HDP’li ya da PKK sempatizanı olarak tanımlamayıp, bugün sessiz kalanlara sesleniyorum; ‘Korkmayın, Diyarbakır’da evlatları için nöbet tutan annelere destek verin. Çünkü bu annelerin haykırışları terörü kıracak, kepenk kapattıracak. O yüzden gelin, teröre karşı birlik olalım. Çünkü teröre karşı sessiz kalmak da terörü desteklemektir” diye konuştu.