AK Parti'li Karaaslan'dan şehitlik ve çocukevi ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, şehitlik ve çocukevine ziyarette bulundu.

Karaaslan, arife günü dolayısıyla Asri Mezarlık ve Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Burada bulunan şehit aileleriyle de sohbet eden Karaaslan, bayramlarını kutlayarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Daha sonra Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla bir araya gelen Karaaslan, "Sizleri çok seviyoruz. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin bayramı mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Karaaslan, buradaki çocukların da bayramını kutlayarak onlara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da katıldı.

