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AK Parti'li Karaaslan'dan "Türkçe ezan" tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2018 14:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Bu ülkenin, bu milletin değerleriyle, bu milletin kutsallarıyla, bu milletin inançlarıyla uğraşma alışkanlıklarından ne zaman vazgeçeceklerini ben çok merak ediyorum. Artık miadı dolmuş, son kullanma tarihi geçmiş bu tartışmaları daha ne kadar millete servis etmeye çalışacaklar, ben çok merak ediyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkçe ezan" tartışmalarına ilişkin, "Bu ülkenin, bu milletin değerleriyle, bu milletin kutsallarıyla, bu milletin inançlarıyla uğraşma alışkanlıklarından ne zaman vazgeçeceklerini ben çok merak ediyorum. Artık miadı dolmuş, son kullanma tarihi geçmiş bu tartışmaları daha ne kadar millete servis etmeye çalışacaklar, ben çok merak ediyorum." dedi.

Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkanlığı 80. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günümüzde evini ve vatanını terör ve savaş nedeniyle terk edenlerin sayısının, ilk kez 2. Dünya Savaşı'ndan sonra terk edenlerin sayısını geçtiğini ifade eden Karaaslan, 68 milyondan fazla insanın şu an dünyada yer değiştirerek canını, evladını kurtarmak için vatanını terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Karaaslan, AK Parti'nin, Türkiye için vaat ettiği kadar dünyada yaşanan dramlar için vaat ettiklerinin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir varoluş mücadelesiyse verilen, şu anda aynı var oluşu, dünyanın umudunun tek temsilcisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyada vermekte. Bugün Fransa'dalar, bütün dünyayı dolaşıyorlar. Daha önce de gittiler, geldiler. Telefon bürokrasisiyle dünyada çözüm aradıkları birçok noktada kararlı duruşlarını sürdürmekteler." diye konuştu.

- "Türkçe ezan" tartışması

AK Parti'nin projeler, hedefler ve vizyonları ile Türkiye'nin geleceği için çalıştığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise gecesini gündüzüne katarak dünya liderleriyle dünya meselelerini konuştuğunu ifade eden Karaaslan, CHP'nin ise "Türkçe ezan" tartışmasını açtığını belirtti.

"Türkçe ezan" tartışmalarının miadını doldurduğuna değinen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Vallahi bravo. Hakikaten bu ülkenin, bu milletin değerleriyle, bu milletin kutsallarıyla, bu milletin inançlarıyla uğraşma alışkanlıklarından ne zaman vazgeçeceklerini ben çok merak ediyorum. Artık miadı dolmuş, artık son kullanma tarihi geçmiş bu tartışmaları daha ne kadar millete servis etmeye çalışacaklar, ben çok merak ediyorum. Ne zaman yeni bir umut, yeni bir proje, yeni bir hedef, yeni bir vizyon koyacaklar ortaya, ne zaman çıtayı yükseltecekler ve o çıtayı ulaşma hedefi koyacaklar ortaya? Benim umutların git gide tükeniyor. Galiba bu hiç olmayacak. O yüzden bizler her zaman çalışmalarımıza, birliğimize, beraberliğimize, bize güç veren birliğimizden beraberliğimizden aldığımız güçle yola devam etme azmi veren duruşumuza her zaman devam etmeliyiz. Bizim başka yolumuz yok."

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

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80. İl Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Türkçe Ezan

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