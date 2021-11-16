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AK Partili Karahocagil, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Amasya'ya yapılan yatırımları anlattı

16.11.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Karahocagil, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Amasya'ya yapılan yatırımları anlattı

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, gençliğin gelecekleri olduğunu belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Amasya'ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinin tüm ülkeye yaptığı güzelliklerden Amasya'nın da nasibini aldığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ilde yaptığı yatırımlara değinen Karahocagil, "Gençliğimiz bizim geleceğimiz, onların isteklerini, onların taleplerini dinleyip hak ettikleri değeri fazlasıyla vermek ilk hedeflerimizden." dedi.

Karahocagil, gençliğe sahip çıkma adına 81 ile açılan üniversiteler, gençlik merkezleri, gençlik kampları, çim sahalar, halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları, kapalı spor salonları, olimpik-yarı olimpik havuzlar gibi pek çok eserin Amasya'ya da kazandırıldığını bildirdi.

Amasya'nın sadece 2019'dan sonra aldığı yatırımların toplam bütçesinin 170 milyon lirayı bulduğunu belirten Karahocagil, 2002'den önce 1 yurt müdürlüğü ile 5 blokta 1000 öğrenciye hizmet verilirken 2019 sonrasında 8 yurt müdürlüğünde 19 blokta 5000 öğrenciye hizmet verildiğini kaydetti.

Karahocagil, bakanlıkça 2022 de talepte bulunan köylere basketbol ve voleybol sahaları, sentetik futbol sahaları, Amasya merkezde tenis kortu ve 1000 kişilik yurt ile Suluova ve Taşova'da 500 kişilik yurt yapılmasının planlandığını duyurdu.

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