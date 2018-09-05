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Ak Partili Karayel: AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri Milletvekili ve AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli" dedi.

Ak Partili Karayel: AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli

KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Kayseri Milletvekili ve AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli" dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, AB parlamento çalışmaları hakkında bilgi verrdi. Karayel yaptığı konuşmada, "AB ile ilişkilerimizin ısınması ve sıcak olması önemlidir. Bunun bu ara ısınma sebeplerinden bir tanesi de, biliyorsunuz ki özellikle ABD'nin tutunduğu tavır ve Trump'ın açıklamalarından sonra AB'nin kurumlarının başındaki isimlerden gelen olumlu açıklamalardır. Bunlar da ilişkilerin ısınması için olumlu adımlar oldu. Biz de bunları karşılıksız bırakmıyoruz. Avrupa'ya karşı benzer tutumlar takınmış olan Trump, Türkiye'ye karşı doları bir silah olarak kullanma gayreti içerisine girdi. Bu tavrın karşısında sadece Avrupa ve Türkiye yok" dedi.

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Ak Partili Karayel: AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli

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