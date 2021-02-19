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AK Parti’li Kartal: “Konunun saptırılarak farklı servis edilmesi bizleri derinden üzmüştür”

19.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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AK Parti’li Kartal: “Konunun saptırılarak farklı servis edilmesi bizleri derinden üzmüştür”

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Kapıköy Sınır Kapısı’yla ilgili yapmış oldukları açıklamaya değinerek, “Açıklamanın yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi ve konunun saptırılarak farklı servis edilmesi bizleri derinden üzmüştür” dedi.Açıklamalarda bulunan Milletvekili İrfan Kartal, 15 Şubat tarihinde yapmış oldukları basın açıklamasında Kapıköy Sınır Kapısı’nın şu an için açılmasının toplum ve halk sağlığı açısından tehlikeli olabileceğini belirttiklerini hatırlatarak, “Bu açıklamamızı geçen hafta yaptığımız ziyarette Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile yaptığımız görüşmeler ve İran Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin yaptığı yeni mutasyon virüsün İran geneline yayıldığı yönünde son açıklamaları neticesinde kamuoyu ile paylaştık.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Kapıköy Sınır Kapısı’yla ilgili yapmış oldukları açıklamaya değinerek, “Açıklamanın yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi ve konunun saptırılarak farklı servis edilmesi bizleri derinden üzmüştür” dedi.
Açıklamalarda bulunan Milletvekili İrfan Kartal, 15 Şubat tarihinde yapmış oldukları basın açıklamasında Kapıköy Sınır Kapısı’nın şu an için açılmasının toplum ve halk sağlığı açısından tehlikeli olabileceğini belirttiklerini hatırlatarak, “Bu açıklamamızı geçen hafta yaptığımız ziyarette Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile yaptığımız görüşmeler ve İran Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin yaptığı yeni mutasyon virüsün İran geneline yayıldığı yönünde son açıklamaları neticesinde kamuoyu ile paylaştık. Ancak yapmış olduğumuz açıklamanın yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi ve konunun saptırılarak farklı servis edilmesi bizleri derinden üzmüştür. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Bakanlarımız ve toplumumuzun her bir bireyi ile birlikte bu süreci en az hasarla atlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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