AK Partili Kaya: Halil Arda’nın eşine belediyede oda tahsis edildi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya, Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda’nın, eşi Deniz Arda’ya belediyede oda tahsis edildiğini öne sürdü. Kaya, "Deniz Arda, eş başkan gibi çalışıyor. Yanlış bir uygulama, bu durum bizi rahatsız ediyor" dedi. Kaya, belediyenin bir taraftan tasarruf tedbirleri adı altında çeşitli önlemleri hayata geçirdiği halde, diğer taraftan 2 makam aracı aldığını öne sürdü.

Gaziemir AK Parti İlçe Başkanı Erol Kaya, ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yı eleştirdi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve başlayan Halil Arda’nın ilk yüz günde gerçekleştirdiği hiçbir projenin olmadığını ileri süren Erol Kaya, belediye tarafından başlatılan hizmetlerin devamında bir başarı sağlanamadığını, kadın sığınma evi yapılması ile ilgili meclis kararlarının alınmasına rağmen, imar planlarında henüz bu projenin yer almadığını söyledi. Önceki dönemde alınan bazı şirket personellerinin, işten çıkarıldığını ve bu kişilere tazminat ödenmediğini anlatan Kaya, "Bir yandan işten çıkarmalar olurken, diğer taraftan da güvenlik soruşturması yapılmadan, Cumhurbaşkanlığı izni olmaksızın özel kalem müdürlüğüne vekaleten atama yapıldı" dedi.

‘2 ADET SIFIR MAKAM ARACI ALINDI’

AK Partili Kaya, belediyenin tasarruf tedbirleri nedeniyle birçok harcamada kısıtlamaya gittiğini ve maaşlara en düşük miktarda zam yapıldığını, bu tedbirlere rağmen Arda’nın 2 sıfır makam aracı aldığını söyledi. Evde bakım hizmetleri ihalesinin ‘adrese teslim’ yapıldığını ileri süren Erol Kaya, şunları söyledi:

"Bu ihale için 6 firma dosya aldı, ancak ihale ilanında yapılan değişiklik sonucu tek firma yeterlilik sağladı. Burada adrese teslim iş yapıldı. Bu konuda gerekli müracaatları yaparak ihalenin iptalini istedik."

Dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimine katkı sunan GAZİGEM’in kapatılması için çalışmaların olduğunu ileri süren Kaya, belediyenin GAZİBEL ve SARBEL şirketlerine müdür atamak için yetki aldığını da belirterek, "Halil Arda yarın bu yetkiye dayanarak kendini, eşini veya bir yakınını atayabilir. Biz buna karşıyız, ama eğer şirketlere atanacak bir isim meclise gelseydi, o zaman tartışır, konuşur, uygun bulursak onay verirdik" dedi.

'EŞİNE ODA TAHSİS EDİLDİ'

AK Parti İlçe Başkanı Erol Kaya, Halil Arda’nın eşi Deniz Arda’nın da eş başkan gibi belediyede çalıştığını iddia etti. Kaya, Deniz Arda için belediye başkanının makam odasının bulunduğu katta, bir oda tahsis edildiğini, Arda’nın yönetime müdahale ettiğini ve belediye yönetiminde eş başkan kadar etkili olduğunu savundu.

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