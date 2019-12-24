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AK Parti'li Kaya: İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 12:55 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın, CHP'li bir belediye meclis üyesinin kendisinden çiçek ihalesi istediği ve ilçedeki geri dönüşüm malzemelerinin toplanması için yapılan açık ihaleye CHP İlçe Başkanı'nın karşı çıkıp, kendisinden bu işi ihalesiz talep ettiği yönündeki açıklamalarına AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti'li Kaya: İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın, CHP'li bir belediye meclis üyesinin kendisinden çiçek ihalesi istediği ve ilçedeki geri dönüşüm malzemelerinin toplanması için yapılan açık ihaleye CHP İlçe Başkanı'nın karşı çıkıp, kendisinden bu işi ihalesiz talep ettiği yönündeki açıklamalarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda. Gaziemir Belediye Başkanı'nın yapacağı iş, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaktır" dedi.
Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, pazar günü yapılan Gaziemir İlçe Kongresi'nde kürsüden yaptığı konuşmada Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesi olayında CHP'li bir belediye meclis üyesinin kendisinden çiçek ihalesi istediğini, partisinin il ve ilçe yönetiminin yaşadığı birçok önemli sorunda kendisini yalnız bıraktığını, sahip çıkmadığını açıkladı. Arda'nın açıklamalarına AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.
Ortada yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, tehdit, şantaj, organize işler olduğunu öne süren Kaya, Halil Arda'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhuriyet Savcılığı'na gitmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki 25 milyon liralık rüşvet iddiasını konuşurken, İzmir'de de 'ihaleye fesat' ve 'yolsuzluk' skandalı gündemi meşgul ediyor. CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı, partililerinin kirli işlerini ortaya dökmeye başladı. Dikkatle izliyoruz. CHP'li Başkan Halil Arda, 'çiçek ihalesi' vermediği CHP'li Meclis Üyesi Levent Çağlarsu'nun kendisini hedefe koyduğunu söylüyor. Yine ilçedeki geri dönüşüm malzemelerinin toplanması için açık ihalesi yaptığını, CHP İlçe Başkanı'nın ise bu işi ihalesiz vermesini istediğini söylüyor. CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı diyor ki, 'Ben bazılarının işlerine çomak soktum. Bu yüzden bana saldırıyorlar. Tüm bu konuları Genel Merkeze taşıyacağım, Genel Başkanıma bilgi vereceğim'. Yanlış adrese gidiyor, gideceği yer Cumhuriyet Savcılığı'dır. Ortada yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, tehdit, şantaj, organize işler var. CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı'nın yapacağı iş, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmak olmalıdır. Aksi halde kendisi de bu suçlara ortak olacaktır. CHP'de dönen bu organize işleri görünce, yağmurlu havada İzmir'i susuz bırakan zihniyeti daha iyi anlayabiliyoruz. İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda."

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AK Parti'li Kaya: İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda

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