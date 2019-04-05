HABER

AK Parti'li Kaya: Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen, ancak mazbatasını almadan yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakkında suç duyurusunda bulunulan CHP'li İsmail Uygur'a, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya tepki gösterdi. Kaya, Uygur'u hedef alarak, "Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim" dedi.

AK Parti'li Kaya: Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen, ancak mazbatasını almadan yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakkında suç duyurusunda bulunulan CHP'li İsmail Uygur'a, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya tepki gösterdi. Kaya, Uygur'u hedef alarak, "Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim" dedi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı seçilen, mazbatasını almadan belediyeye giden CHP'li İsmail Uygur'a, burada yaptığı açıklamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu. Uygur, sözlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, Torbalı Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Adnan Yaşar Görmez ile AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'yı kastettiğini söyledi. Bunun üzerine Atilla Kaya, yazılı açıklama yaparak, Uygur'a tepki gösterdi. Kaya'nın açıklaması şöyle:
"Mazbatasını dahi almadan belediye binasına giden bu zatın, kullandığı ifadeler gayet net ve açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmiştir, tehditler savurmuştur. Şimdi de görüyorum ki çark etmiş, bu sözleri bana ve Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez'e söylediğini iddia etmiştir. Ben bu şahsa diyorum ki; Yine mert olamamışsın, her zamanki gibi yalana sarılmışsın. Adam ol, mert ol. Herkes senin ne söylediğini ve maksadını gayet iyi biliyor. Seçimlerde kimlerle iş birliği yaptığın yazılı ve ispatlı bir şekilde mevcuttur. Bedel ödemeye çok erken başlamışsın. Ben Torbalı'da doğdum, Torbalı benim evim. Ben de bu ilçede sana Kandil'in türküsünü söyletirsem namerdim. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yaptığın bu densizlik, bu hadsizlik asla kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ifadelerle nezaket sınırlarını ihlal edenler, bizleri her daim karşılarında dimdik bulacaklardır. Burası değneksiz köy değildir. Herkes yerini ve haddini bilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımıza hakaret eden, tehditler savuran bu zat, bunun bedelini hukuk çerçevesinde ödeyecektir. Bu ahlaksız duruşa karşı sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Bu işin peşini de asla bırakmayacağız."

FOTOĞRAFLI

AK Parti'li Kaya: Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
YSK Başkanı Güven: Davaların içeriğiyle ilgili açıklama yapmayacağımYSK Başkanı Güven: Davaların içeriğiyle ilgili açıklama yapmayacağım
Venezuelalı Bakan Arreaza, Esad ile görüştüVenezuelalı Bakan Arreaza, Esad ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’nin en genç belediye başkanı

Türkiye’nin en genç belediye başkanı

Hükümet Kadın, bağımsız girdi, yine kazandı

Hükümet Kadın, bağımsız girdi, yine kazandı

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.