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AK Parti'li Kaya: Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:01 | Son Güncelleme

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ SERTEL: KEM SÖZ SAHİBİNE AİTTİR CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’a tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'ya tepki göstererek, şöyle dedi: "Kaybetmenin sinir bozukluğu ile Torbalı Belediye Başkanımıza kötü söz eden AKP milletvekillerinin dillerine ayar vermesini istiyorum.

AK Parti'li Kaya: Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim (2)

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ SERTEL: KEM SÖZ SAHİBİNE AİTTİR
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’a tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'ya tepki göstererek, şöyle dedi:
"Kaybetmenin sinir bozukluğu ile Torbalı Belediye Başkanımıza kötü söz eden AKP milletvekillerinin dillerine ayar vermesini istiyorum. Yüzde 52,49 oy oranı ve halkın takdiri ile Torbalı Belediye Başkanlığı’na seçilen İsmail Uygur’un Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesi ile linç edilmek isteniyor. Beyefendi ve dürüst kişiliği ile Torbalı halkının gönlünde yer edinmiş İsmail Uygur’a AKP milletvekilleri tarafından yoğun bir saldırı var. Bu saldırılar hakaret boyutuna geldi. Biz kimseye hakaret etmedik, etmiyoruz. Ancak millete hakaret edenler siyasi eleştiriye de tahammüllü olmalı. Hakaret dili onlara çok yakışıyor. Kem söz sahibine aittir. Bütün söylediklerini kendilerine aynen iade ediyorum."

İZMİR, (DHA)

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