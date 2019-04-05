AK Parti'li Kaya: Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim (4)

CHP'Lİ UYGUR AVUKATIYLA BİRLİKTE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İzmir'in Torbalı ilçesinde belediye başkanlığını kazanan CHP'li Ramazan İsmail Uygur, avukatı Murat Ergün ile CHP Torbalı İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Uygur ve avukatı İçişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunması ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in pankartının kaldırılmasıyla ilgili konuştu.

Avukat Murat Ergün, kullanılan sözlerin suç unsuru taşımadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müvekkilimle ilgili suçlamaların merkezine Sayın Cumhurbaşkanımızı koydular. Hakaret ve tehdit etmiş gibi gösteriyorlar. Müvekkilim çok tecrübeli bir siyasetçi aynı zamanda yurtsever ve devlet terbiyesine hakim bir kişidir. Hiçbir zaman hiçbir yerde ya da kamu önünde devletin Cumhurbaşkanına hakaret etmez, edilmesine de izin vermez. Biz de Cumhurbaşkanına bir hakareti şiddetle reddederiz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın adının buralara taşınması farklı bir sebep taşımaktadır. Ortada herhangi bir suç olduğunu düşünmüyoruz. Yargıtay kararları ortada. Kullanılan sözcüklerin suç unsuru taşımadığı ortadadır. Hakaret eden değil aksine hakarete uğrayan tarafız. Olayın medyaya yansıması ile sayısız hakaret ve tehdit aldık. Bunu siyasetin önemli figürlerinden de duyduk. Eğer İsmail Bey'in bir iradesi olursa bunlarla ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Biz çok da bu meselenin ülkenin gerçek meselesini örtbas etmesinden memnun değiliz. Çünkü karalama başka şeyleri örtmek için yapılır. Bundan sonra süreci başsavcılık nezdinde takip etmeye devam edeceğiz."

'BİZE KARŞI YAPILAN SALDIRILARI, TEHDİTLERİ SAVCILIĞA TAŞIYACAĞIZ'

Torbalı Belediye Başkanı seçilen İsmail Uygur ise şöyle dedi:

"Bunlar kapı kapı gezip bizi terörist olmak, Kandil'in temsilcisi olmakla suçlayıp hakaretlerde bulundu. Biz bunlara cevap vererek 'Millete hakaret etmeyin, herkes haddini bilsin' dedik. Bir milletvekilimiz var ilçemizde. Daha önce de bu vekil başkan adayı olmuştu ve iki kez bize yenilmişti. Oradan gelme bir kuyruk acısıyla kapı kapı gezip bizlere hakaret ettiler. Demedik laf bırakmadılar. Onlar söyleyince çok güzel; biz cevap verince mi Cumhurbaşkanına hakaret. Ne alakası var? Cumhurbaşkanıyla ne ilgisi var? Biz sadece buradaki muhataplarımıza söyledik. Herkes de buna şahit. Bu milletin yüzde 53'lük çoğunluğunun desteğini alan bir insan bunlara cevap vermeyecek mi? Afişlerimizi yırttılar, araçlarımıza saldırdılar, arkadaşlarımızı dövmeye kalkıştılar sesimizi çıkarmadık ama yeter. Seçim bitti. 8 bin oy fark var. İzin verin de ‘Bizi tehdit etmeyin' diyebilelim. Kandil'in türküsünü okuyormuşum. Ya ne alakası var? Bunlara biri 'Dur' demeyecek mi? Bunlara bir cevap verilmeyecek mi? Bize karşı yapılan saldırıları tehditleri savcılığa taşıyacağız."

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)

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