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Ak Parti'li Kaya: Yalan söylemekten yüzleri kızarmıyor bunların

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 20:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enflasyon rakamlarını eleştirmesine bir anlam veremediğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız bir haftadır açıklıyor, o sözde hesap uzmanları, hani o muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanı var ya ne diyor ‘Ben hesap uzmanıyım’ diyor ama yaptığı bütün hesaplar yanlış, yalan.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enflasyon rakamlarını eleştirmesine bir anlam veremediğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız bir haftadır açıklıyor, o sözde hesap uzmanları, hani o muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanı var ya ne diyor ‘Ben hesap uzmanıyım’ diyor ama yaptığı bütün hesaplar yanlış, yalan. Bir de yalan söylemekten, yanlış konuşmaktan yüzleri alsa ve asla kızarmıyor bunların” dedi. Afyonkarahisar’da Ak Parti’nin belediye başkan adayları tanıtım toplantısı yapıldı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda il ve 17 ilçeyle 41 belde belediye başkan adayının tanıtıldığı toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile partililer katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti'de belediye başkanı olmanın gece gündüz hizmet etmek ve çalışmak demek olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enflasyon rakamlarını eleştirmesine anlam veremediğini söyleyen Kaya, şöyle dedi: “Sayın Cumhurbaşkanımız bir haftadır açıklıyor, o sözde hesap uzmanları, hani o muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanı var ya ne diyor ‘Ben hesap uzmanıyım’ diyor ama yaptığı bütün hesaplar yanlış, yalan. Bir de yalan söylemekten, yanlış konuşmaktan yüzleri alsa ve asla kızarmıyor bunların. Ne diyorlar? Enflasyon rakamları Ak Parti döneminde artmışmış. Ya kardeşim 2002'ye gelene kadar, Ak Parti iktidar olana kadar 14 yıllık enflasyonun ortalaması kaç biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız açıkladı. Yüzde 70'in üzerinde, evet CHP zihniyeti, o SHP, DSP dönemlerinde 14 yıllık enflasyon ortalaması yüzde 70'lerin üzerinde. Peki bizim 16 yıllık iktidarımızda enflasyon oranımız kaç biliyor musunuz? Ortalama yüzde 9.5 ama utanmadan çıkıp milletimizin karşısına geçip diyorlar ki ‘Enflasyonu siz yükselttiniz.’ Bari milletimizin aklıyla alay etmeyin be kardeşim. Bu millet eli öpülesi bir millet. Yıllarca bu milleti kandırdınız. Ama bu millet artık yeter dedi.” Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın konuşmasının ardından belediye başkan adayları sahneye davet edilerek tanıtıldı.

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