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AK Parti'li Kaya'dan, Başkan Soyer'e tepki: Ortada savaş filan yoktur

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 00:44 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili değerlendirmesinde 'Savaş' ifadesi kullandığı iddialarına ilişkin, sert tepki gösterdi.

AK Parti'li Kaya'dan, Başkan Soyer'e tepki: Ortada savaş filan yoktur

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili değerlendirmesinde 'Savaş' ifadesi kullandığı iddialarına ilişkin, sert tepki gösterdi. Kaya, "Sayın Tunç Soyer şunu çok iyi bilmelidir ki, savaş iki egemen devlet arasında, iki ordu arasında olur. Ortada savaş filan yoktur. Kahraman Türk Ordusu'nun, katil sürüleriyle, alçak teröristlerle amansız bir mücadelesi vardır" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in Kültürpark Üretici Pazarı açılışında, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kullandığı ileri sürülen, "Bugün 8'inci gününde olduğumuz ve sınırlarımızda devam etmekte olan, hepimizi huzursuz, mutsuz ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın bir an önce bitmesini, askerlerimizin ayağına taş değmeden evlerine dönmelerini diliyorum" ifadelerine, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan tepki geldi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Tunç Soyer şunu çok iyi bilmelidir ki, savaş iki egemen devlet arasında, iki ordu arasında olur. Ortada savaş filan yoktur. Kahraman Türk Ordusu'nun, katil sürüleriyle, alçak teröristlerle amansız bir mücadelesi vardır" dedi.
'SOYER'İN KARAMSARLIĞI ŞAŞKINLIK VERİCİ'
Kaya, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi.
"Uluslararası sözleşmeden kaynaklı, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürülen Barış Pınarı Harekatı, teröristlerden başka hiç kimseyi huzursuz etmez, mutsuzluğa ve karamsarlığa sürüklemez. Türkiye kenetlendi, herkes Mehmetçiğin yanında, aziz milletimizde zerre karamsarlık yok. Futbolcularımız asker selamı veriyor, milli başarılarımız kahraman ordumuza atfediliyor. Hal böyleyken Soyer'in karamsarlığı şaşkınlık verici, mutsuzluğu ve huzursuzluğunun sebebi gerçekten merak ediliyor. Türkiye asker selamı veriyor, Soyer karalar bağlıyor. Bu olmamıştır, bu hal ve tavır milli vicdanları yaralamıştır. Sayın Soyer'in acilen bu konuda bir düzeltme açıklaması yapma zaruriyeti vardır."
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eleştiriler üzerine Büyükşehir Meclis toplantısında, konuyla ilgili açıklama yaptı. Soyer, Tarım Bayramı sırasında şehit haberi geldiğini belirterek, "Bayram yaparken 1 saat önce gelen şehit haberlerini duymak beni çok üzdü. Ben olayı sizinle aynı şekilde değerlendirmek zorunda değilim. Benim yüreğim sızladı, eminim, sizin de benim kadar yüreğiniz sızlıyordur" diye konuştu.

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AK Parti'li Kaya'dan, Başkan Soyer'e tepki: Ortada savaş filan yoktur

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