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AK Parti'li Kaya'dan bayram mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, dargınların barıştığı bayram günlerini iyi değerlendirmeli, sevgi ve saygıyı yüreklerimizde diri tutmalıyız" - "Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vefa borcumuzun daim olduğu şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, yaşlılarımızı ve yetim evlatlarımızı unutmamalı, onları ziyaret etmeli ve yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, dargınların barıştığı bayram günlerini iyi değerlendirmeli, sevgi ve saygıyı yüreklerimizde diri tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan-ı Şerif'i uğurlamanın hüznünün, bayrama kavuşmanın eşsiz sevincinin yaşandığını belirtti.

Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği, hoşgörü ve kardeşlik duygularının anlam kazandığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, dargınların barıştığı bayram günlerini iyi değerlendirmeli, sevgi ve saygıyı yüreklerimizde diri tutmalıyız. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vefa borcumuzun daim olduğu şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, yaşlılarımızı ve yetim evlatlarımızı unutmamalı, onları ziyaret etmeli ve yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Öte yandan bayram ziyareti için yola çıkacak vatandaşlarımıza trafik kurallarına özen göstermelerini önemle hatırlatıyor, sevdiklerine mutlulukla kavuşmalarını diliyorum. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Ramazan Bayramı

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