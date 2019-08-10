AK Parti'li Kaya'dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kurban Bayramı'nın bize sunduğu bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Köklü bir medeniyet anlayışına sahip bir millet olarak, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalı, millet olma şuurunun kuvvetlendiği bu mutlu günlerde birbirimize daha fazla kenetlenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, bayramların; ailelerin ve milletin bir araya geldiği, mutluluk, huzur, tebessüm ve umudun paylaşıldığı kardeşlik günleri olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'na kavuşmanın tarifsiz sevinç ve heyecanı içinde olunduğunu bildiren Kaya, şöyle devam etti:

"Kurban, Allah'a yaklaşmaktır, teslimiyettir. Kurban ibadeti, insani ve sosyal özverinin en güzel örneğidir. Bize sadece kişisel değil toplumsal görevlerimiz olduğunu, fedakarlık yapmanın kıymetini anlatır. Paylaşmayı, bölüşmeyi, birliği ve dirliği öğütler, kalplerimize merhamet duygusunu, sevgiyi, kardeşliği doldurur.

Kurban Bayramı'nın bize sunduğu bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Köklü bir medeniyet anlayışına sahip bir millet olarak, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalı, millet olma şuurunun kuvvetlendiği bu mutlu günlerde birbirimize daha fazla kenetlenmeliyiz.