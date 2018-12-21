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AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 16:22 | Son Güncelleme

AK Partili Kenan Sofuoğlu, İngilizce bastırdığı kartvizitte, milletvekilinin İngilizcesi olan 'deputy' kelimesinin yerine 'senator' unvanını kullandı.

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından, Meclis matbaası tarafından AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu adına ve kendisi için hazırlanan kartvizitleri paylaştı. Sofuoğlu, İngilizce bastırdığı kartvizitte 'senatör' unvanını kullanması dikkat çekti.

"HIZINI ALAMAMIŞ, KENDİNİ SENATÖR SANIYOR"

Emir için hazırlanan kartvizitte 'milletvekili' kelimesi için uygun çeviri olan 'deputy' kullanılırken, Sofuoğlu için büyük harflerle 'senator' yazması dikkat çekti. CHP'li Emir, "Arkadaş hızını alamamış kendini senatör sanıyor. Hadi Kenan Sofuoğlu bilmiyor, Meclis matbaası nasıl böyle bir hata yapabiliyor? Yoksa bazı milletvekilleri ayrıcalıklı mı?" ifadelerini kullandı.

İşte o kartvizitler;

kenan


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Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu ak parti kartvizit

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
FERRARİYE BİNEN KAÇ MİLLET VEKİLİ VAR Kİ BU ADAM MİLLETE VEKİLLİK EDECEK. MİLLETİN DERDİNİ LÜKS VE SALTANAT İÇİNDE Mİ ANLAYABİLECEK? BUNLARA OY VERENLER UTANSIN.
Eyalet sistemi uygulamaya geçecek heralde belediye seçimlerinden sonra kırıntılar dökülmeye başladı şimdiden.
Adamlar bunu mahalefet sanıyor. Bu arada hakikatten senatör nedir yau
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