AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından, Meclis matbaası tarafından AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu adına ve kendisi için hazırlanan kartvizitleri paylaştı. Sofuoğlu, İngilizce bastırdığı kartvizitte 'senatör' unvanını kullanması dikkat çekti.

"HIZINI ALAMAMIŞ, KENDİNİ SENATÖR SANIYOR"

Emir için hazırlanan kartvizitte 'milletvekili' kelimesi için uygun çeviri olan 'deputy' kullanılırken, Sofuoğlu için büyük harflerle 'senator' yazması dikkat çekti. CHP'li Emir, "Arkadaş hızını alamamış kendini senatör sanıyor. Hadi Kenan Sofuoğlu bilmiyor, Meclis matbaası nasıl böyle bir hata yapabiliyor? Yoksa bazı milletvekilleri ayrıcalıklı mı?" ifadelerini kullandı.

İşte o kartvizitler;



