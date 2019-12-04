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AK Partili Kendirli’den Ahilik Haftası kutlamalarının Konya’ya taşındığı iddialarına cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ahilik Haftası kutlamalarının Konya’ya taşındığı iddialarına ilişkin, "Bu iddia tamamen gerçek dışı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin halka hizmet götürmek yerine tek yaptığı faaliyet iftira ve fitne siyasetine örnektir.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ahilik Haftası kutlamalarının Konya’ya taşındığı iddialarına ilişkin, "Bu iddia tamamen gerçek dışı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin halka hizmet götürmek yerine tek yaptığı faaliyet iftira ve fitne siyasetine örnektir. İstanbul’un fethi de, Ahi Evran da bu coğrafyanın ortak değeridir. Anadolu’nun her köşesinde kutlanabilir” dedi.
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ahi Evran kutlamalarının Konya’da yapıldığını belirterek, bu kutlamanın Ahi Evran-ı Veli ile Mevlana Hazretleri’nin buluşması olduğunu ifade etti. Kendirli, “İki gönül erbabının bu toprağın mayalarının bir araya gelmesidir. Ahi Evran-ı Veli ile Mevlana Celaleddin Rumi‘nin buluşmasından ayrılık gayrılık hesapları yapanlar bu iki gönül insanına da layık olamayanlardır. Kirli siyaset yaparak iktidarımıza iftira atarak siyaset yaptığını zannedenler, Kırşehir ve Ahilik felsefesine en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. Bu en hafif tabirle siyaset cambazlığı yaparak, halkı kandırmaktır. Bu yalana şahit olurken, bizleri şaşırtmayan ise bu yanlış bilginin, iftiranın yine Cumhuriyet Halk Partililer tarafından dolaşıma sokulması ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun da en üst düzeyde bu yanlışı sahiplenmesidir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki tek doğru ifadesi, ‘Her yıl Ahi Evran dolayısıyla Kırşehir’de Ahilik Haftası kutlanır.’ Konya’da yapılan ise Ahilik fuarı ve iş ahlakı zirvesidir” ifadelerini kullandı.
Ahilik Haftası kutlamalarının Konya’ya taşındığı iddialarına cevap veren Kendirli, “Bu iddia tamamen gerçek dışı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin halka hizmet götürmek yerine tek yaptığı faaliyet iftira ve fitne siyasetine örnektir. İstanbul’un fethi de, Ahi Evran da bu coğrafyanın ortak değeridir. Anadolu’nun her köşesinde kutlanabilir” dedi.

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