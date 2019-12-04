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AK Parti'li Kendirli'den CHP'ye Ahilik Haftası kutlamaları tepkisi:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

"Kirli siyaset yaparak, iktidarımıza iftira atarak siyaset yaptığını zannedenler Kırşehir'e ve Ahilik felsefesine en büyük kötülüğü yapıyor"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, "Kirli siyaset yaparak, iktidarımıza iftira atarak siyaset yaptığını zannedenler Kırşehir'e ve Ahilik felsefesine en büyük kötülüğü yapıyor." dedi.

Kendirli, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Konya'da düzenlenen Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'nin, CHP tarafından siyasete malzeme yapıldığını belirterek, "Yanlış ve kasıtlı bilgilerle Kırşehir halkını kışkırtma ve iki şehri birbirine düşürme gayretlerine üzülerek şahit olduklarını." ifade etti.

Kendirli, "Ahilik kültürüyle medeniyet tarihimizde silinmez izler bırakan Kırşehir, ahilik geleneğiyle ecdadımızın kurduğu devletlerin ilk yıllarında tabiri yerindeyse adeta bir çimento gibi görev yapmış, Osmanlı'nın kuruluşunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşunda etkin görevler üstlenmiştir." diye konuştu.

Ahilik Haftası'nın 13 Ağustos 2008'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle çerçevelendirildiğini hatırlatan Kendirli, "Yönetmelikte Ahilik kutlamalarının merkezinin Kırşehir olduğu belirtilmiştir ancak merkezin Kırşehir olması, Ahilik kültürünün ülkemizin bir başka şehrinde tanıtılması amacıyla etkinlik yapılmasına engel değildir. Aksine bu tanıtımlar, programlar gereklidir. Ahilik haftası kapsamındaki etkinlikler ülkemizin farklı şehirlerinde olduğu gibi gönül coğrafyamızda yer alan farklı ülkelerde de düzenlenebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda bu yıl Ahilik kutlamalarının 32'ncisinin, Kırşehir merkezli olmak üzere 81 ilde yapıldığını belirten Kendirli, bu kapsamda da Konya'da bir program düzenlendiğini anlattı.

"Ahiliğin merkezinin Konya'ya taşınmadığını, Ahi Evran ile Mevlana hazretlerinin buluştuğunu." ifade eden Kendirli, şöyle konuştu:

"Ahi Evran ve Mevlana Celaleddini Rumi'nin buluşmasından ayrılık gayrılık hesabı yapanlar, bu iki gönül insanına da layık olmayanlardır. Kirli siyaset yaparak, iktidarımıza iftira atarak siyaset yaptığını zannedenler Kırşehir'e ve Ahilik felsefesine en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. Bu, en hafif tabirle siyaset cambazlığı yaparak halkı kandırmaktır. Bu yalana şahit olurken bizleri şaşırtmayan ise bu yanlış bilginin, iftiranın yine CHP'liler tarafından dolaşıma sokulması ve CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun da en üst düzeyde bu yanlışı sahiplenmesidir."

Konya'da yapılan etkinliğin, Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi olduğunu anlatan Kendirli, "Biz Ahilik Haftası'nı bir fuarla kutlamıyoruz, bir dizi etkinlik yapıyoruz. Kırşehir'de Ahilik kutlamaları, bu yıl 16 Eylül Pazartesi başlayıp 22 Eylül Pazar günü bitmiştir. Bunu da birinin Sayın Kılıçdaroğlu'na hatırlatması gerekirdi ama yine bu görev bizlere düşmüştür. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, bu yanlış haberin ve iftiranın kaynağı olan CHP Kırşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Ekicioğlu'na ve CHP Kırşehir Milletvekili Sayın Metin İlhan'a, Ahi Evran Hazretlerinin ilk öğütlerinden birinin de 'yalan söyleme' olduğunu hatırlatmasını rica ediyorum." diye konuştu.

"Ahilik Haftası kutlamalarının, AK Parti'nin, 31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir Belediyesini kaybetmesinin ardından Konya'ya taşındığı" iddiasına yanıt veren Kendirli, "Bu iddia da tamamen gerçek dışı ve CHP'nin halka hizmet götürmek yerine tek yaptığı faaliyet olan iftira ve fitne siyasetine örnektir. Nitekim bu yılki 32. Ahilik Haftası kutlamaları da 16-22 Eylül tarihleri arasında TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un da katılımıyla Kırşehir'de yapılmış ve devletimiz en üst düzeyde temsil edilmiştir." değerlendirmelerinde bulundu.

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Ahi Evran Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli Mevlana hazretleri

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