AK Partili Kırkpınar’dan IMF ve konferans açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, tüm şer odaklarının aynı çember etrafında bir araya geldiğini belirterek, CHP, HDP ve SP milletvekillerinin katılımı ile Almanya’da yapılan toplantı ve CHP ile İYİ Parti’nin IMF yetkileriyle yaptığı görüşmelere tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, FETÖ’cü, Gezici ve PKK’ya yakınlığı ile bilinen isimlerin bir araya geldiği CHP, SP ve HDP’li milletvekillerinin de konuşmacı olarak katıldığı Berlin’deki konferans ve CHP ile İYİ Parti’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüm şer odaklarının bir araya geldiğini ve Türkiye’ye zarar vermeye çalıştıklarını belirten Kırkpınar, “Bu toplantıya katılanlar, toplantının kim tarafından hangi amaçla tertiplendiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu toplantı tamamen üst akıl proje ve Türkiye düşmanı bir ihanet projesidir. PKK ile FETÖ konsorsiyumu tarafından yapılan bu toplantıya içeride de adına ‘Millet İttifakı’ denilen CHP-HDP-SP bileşenlerinden oluşan bir zillet ittifakı iştirak ediyor. Alenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alanların bir araya getirildiği bir toplantının Almanya’da yapılıyor olması manidardır. Provokasyon amaçlı yapılan bu toplantı ile eş zamanlı olarak İYİ Parti ve CHP’li yetkililerin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmesi de tüm şer odaklarının aynı çember etrafından birleştiklerini göstermektedir” ifadelerini kullandı.