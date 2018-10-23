HABER

AK Parti'li Külünk: Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 23:02 | Son Güncelleme

MERSİN'de katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Metin Külünk, "Yaşadığımız sıkıntılar, içinden geçtiğimiz bu zorlu yolların temel sebebi, coğrafyamızın bize biçtiği kaderden dolayıdır. Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz" dedi.

AK Parti'li Külünk: Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Metin Külünk, "Yaşadığımız sıkıntılar, içinden geçtiğimiz bu zorlu yolların temel sebebi, coğrafyamızın bize biçtiği kaderden dolayıdır. Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz" dedi.
Mersin Muhtarlar Derneği tarafından Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıya katılan Külünk, 'Liyakat ve Siyaset' konulu konferans verdi. 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada kurulan düzenin sona erdiğini belirten Külünk, "Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dünya düzeninin dengeleri de ancak Anadolu topraklarının nerede durduğu ile şekillenecektir. Çünkü dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz. Dünya sistemi, güç şekillenmesi, Türkiye'nin nerede duracağı ile ancak kendi dengesini bulur" diye konuştu.
Anadolu'da devlet ve millet olmanın zorluğuna dikkat çeken Külünk, "Yaşadığımız sıkıntılar, içinden geçtiğimiz bu zorlu yolların temel sebebi, coğrafyamızın bize biçtiği kaderden dolayıdır. Endişe etmeyiniz" dedi.
Organizasyonda 15 Temmuz gecesini anlatan bir belgesel de izlendi.

FOTOĞRAFLI

AK Parti'li Külünk: Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamazAK Parti'li Külünk: Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamazAK Parti'li Külünk: Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz

PARTNERDaha iyi orgazm olabilmek için vajinasına estetik yaptırdıDaha iyi orgazm olabilmek için vajinasına estetik yaptırdı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sinyaliKılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet'ten güven mektubuCumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet'ten güven mektubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sinyali

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik

Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!

Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!

Dünya televizyonları Erdoğan'ı canlı yayınladı

Dünya televizyonları Erdoğan'ı canlı yayınladı

Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.