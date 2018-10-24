HABER

AK Parti'li Külünk: Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

MERSİN'de katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Metin Külünk, "Yaşadığımız sıkıntılar, içinden geçtiğimiz bu zorlu yolların temel sebebi, coğrafyamızın bize biçtiği kaderden dolayıdır.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Metin Külünk, "Yaşadığımız sıkıntılar, içinden geçtiğimiz bu zorlu yolların temel sebebi, coğrafyamızın bize biçtiği kaderden dolayıdır. Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz" dedi. Mersin Muhtarlar Derneği tarafından Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıya katılan Külünk, 'Liyakat ve Siyaset' konulu konferans verdi. 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada kurulan düzenin sona erdiğini belirten Külünk, "Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dünya düzeninin dengeleri de ancak Anadolu topraklarının nerede durduğu ile şekillenecektir. Çünkü dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz. Dünya sistemi, güç şekillenmesi, Türkiye'nin nerede duracağı ile ancak kendi dengesini bulur" diye konuştu. Anadolu'da devlet ve millet olmanın zorluğuna dikkat çeken Külünk, "Yaşadığımız sıkıntılar, içinden geçtiğimiz bu zorlu yolların temel sebebi, coğrafyamızın bize biçtiği kaderden dolayıdır. Endişe etmeyiniz" dedi. Organizasyonda 15 Temmuz gecesini anlatan bir belgesel de izlendi.

PARTNERGüzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayınGüzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)
Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiDevlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Dünya devlerinin boykotuna rağmen 50 milyar dolarlık anlaşma! Prens Selman da oradaydı!

Dünya devlerinin boykotuna rağmen 50 milyar dolarlık anlaşma! Prens Selman da oradaydı!

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı

AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

AK Parti'de milletvekili transferi gündeme gelebilir!

AK Parti'de milletvekili transferi gündeme gelebilir!

CHP'nin İstanbul adayı Muharram İnce mi olacak? İnce'den 'adayım' açıklaması

CHP'nin İstanbul adayı Muharram İnce mi olacak? İnce'den 'adayım' açıklaması

AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı

AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sinyali

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.