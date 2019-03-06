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AK Parti'li Küpeli son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:10 | Son Güncelleme

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, toprağa verildi - Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Jülide Sarıeroğlu da katıldı

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı.

Küpeli'nin naaşı, Karslılar Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene, Küpeli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Küpeli'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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