HABER

AK Partili Kurtulmuş: Artık Ali Cengiz oyunları yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 05:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinden dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, "CHP zihniyeti bugün sorsanız der ki, 'Cumhurbaşkanını gelin parlamentoda seçelim'.

AK Partili Kurtulmuş: Artık Ali Cengiz oyunları yok

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinden dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, "CHP zihniyeti bugün sorsanız der ki, 'Cumhurbaşkanını gelin parlamentoda seçelim'. Millet seçiyor ve memnun. Artık halkımız kapalı kapılar ardında Ali Cengiz oyunları ile Ahmet'in Mehmet'in istediği bir adayı değil, sandıktan hür iradesiyle çıkardığı birisini istiyor" dedi.
Numan Kurtulmuş, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Kurtulmuş, buradaki konuşmasında Türkiye'nin önünü yeniden açacak bir seçime gidildiğini belirterek, bu yolda çalışacaklara başarı diledi. Kurtulmuş, Şanlıurfa'nın çok özel bir şehir olduğunu belirterek, "Bazı şehirler vardır koşa koşa gideriz, üzüle üzüle ayrılırız. Şanlıurfa koşa koşa geldiğimiz ve ayrılırken buruk ayrıldığımız ama her geldiğimizde dostlarımızla el ele, gönül gönüle inancımızı, imanımızı, umudumuzu, kararlılığımızı tazelediğimiz gerçekten şanlı bir şehir" dedi.
'O ADAYIN TARAFTARLARI, BU ADAYIN TARAFTARLARI YOK'
Aday adaylarının seçilen adaylara destek vermesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Adaylar ortaya çıktıktan sonra hepinizden beklediğimiz şudur; Her bir aday adayı arkadaşım, 'Ben seçilemedim ama seçilen arkadaşım en az benim kadar layıktır' diyerek kolları sıvayacaklar. O adayın taraftarları, bu adayın taraftarları yok. Artık Türkiye'nin taraftarları, bu milletin taraftarları olarak seçim yapacağız" diye konuştu.
ÜÇ VASIF SIRALADI
Vatandaşların belediye başkanlarını üç konuda denetlemesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle dedi:
"Üç konuda hepiniz, tabiri caizse belediye başkanlarımızı takip eden yol arkadaşı olun. Sizleri onların denetçileri olarak görmek istiyoruz. Bu üç vasıf olmazsa olmaz. Birincisi adalettir, adalet mülkün temelidir. Adaleti sağlamak dünyanın en zor işidir. Allah her bir belediye başkanımıza Hazreti Ömer'in adaletini nasip etsin. Diğer vasıflar ise emanet ve sadakattir."
'AK PARTİ KİMSEDEN EMİR ALMAZ'
AK Parti'nin ilk özelliğini yerli ve milli olması diye açıklayan ve partilerinin kimseden emir, talimat almayıp, emperyalistlere diz çökmediğini anlatan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:
"Dünyanın egemenlerinin oynadığı oyunu sizin sayenizde, milletin sayesinde ters düz eder. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. Hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Bu dünyada Allah'tan başka hiçbir gücün önünde secdeye varmaz, rükûya gitmeyiz. İkinci özelliğimiz, biz reformcu bir siyasi hareketiz. Bu memlekette çok reformlar yapıldı. Ama geçtiğimiz 16 yılın en önemli reformlarından birisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiştir. Çünkü Türkiye'deki her Cumhurbaşkanlığı seçimi ne yazık olaylı olmuştur. Türkiye'de bazı darbeler Cumhurbaşkanlığı seçimi bahane edilerek yapılmıştır. 2014'te millet içinden çıkan birisine Cumhurbaşkanlığı yolunu açtı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçti. Sonra bir adım daha attık. 24 Haziran seçiminde de hem Cumhurbaşkanını hem hükümeti çıkarttık. Bu milletten Allah razı olsun."
'HİÇBİR DARBEYİ UNUTMADIK'
Hiçbir darbeyi unutmadıklarını dile getiren ve AK Parti'nin kalkınma özelliği taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, "AK Parti kalkınmayı, Türkiye'nin her yerine kalkınmayı yaymış bir partidir. Cizre'de, Şırnak'ta, Hakkari'de havaalanı, yollar, üniversiteler, sağlık hizmetleri her şey var. İstanbul ve Ankara'da ne varsa Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da da var. Çünkü biz kalkınmayı milletimizin tamamına yaymayı temel hedef olarak görüyoruz. Biz kuşatıcı bir siyasi hareketiz. Biz, memleketin sadece bir kısmında değil, herkesin ama herkesin siyasi hareketiyiz. Bu toprakları böldürmeyiz, bu coğrafyayı parçalatmayız. Milletin arasına fitne sokulmasına izin vermeyiz. Biz bu oyunlara izin veremeyiz. AK Parti sadece Türkiye'nin partisi değil dünya partisidir, dünya mazlumlarının partisidir. Dünyada zulme uğramış insanların toplumların partisidir." dedi.
Konuşmaların ardından Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek vatandaşlara tanıttı. Salondan ayrılan Kurtulmuş daha sonra kentin simgesi olan Balıklıgöl'e geçti.
BALIKLIGÖL'Ü GEZDİ
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Balıklara yem atarak dilek tutan Kurtulmuş, buradaki vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi, şifalı olduğuna inanılan sudan içti.

FOTOĞRAFLI

AK Partili Kurtulmuş: Artık Ali Cengiz oyunları yokAK Partili Kurtulmuş: Artık Ali Cengiz oyunları yokAK Partili Kurtulmuş: Artık Ali Cengiz oyunları yokAK Partili Kurtulmuş: Artık Ali Cengiz oyunları yok

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Zeybekci: 1 Nisan'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edeceğizZeybekci: 1 Nisan'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edeceğiz
Özhaseki: Belediyeler üzerinden oyun oynayanlar varÖzhaseki: Belediyeler üzerinden oyun oynayanlar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.