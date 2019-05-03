HABER

AK Parti'li Kurtulmuş: Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 21:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır. Yani dünyanın para sistemi, finansal sistemi dikiş tutmuyor. Yani tangırdıyor, düşüyor, dağılıyor, çöküyor" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin Türkiye Söyleşisinde AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde uluslararası öğrenciler ile buluştu. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

'YENİ BİR FİNANSAL MİMARİYE İHTİYAÇ VAR'

Programda uluslararası öğrencilere hitap eden Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır. Yani dünyanın para sistemi, finansal sistemi dikiş tutmuyor. Yani tangırdıyor, düşüyor, dağılıyor, çöküyor. Dünya bankası çalışmıyor. IMF çalışmıyor. Bir işe yaramıyor. Dünyadaki bu sistem sürdürülebilir bir sistem değildir. Dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doların egemenliği var ve şu anda dünya sisteminde ticaretin yaklaşık yüzde 65'i dolar üzerinden yapılıyor. Şimdi bütün dünya bunu konuşuyor. Bu sürdürülebilir bir yük değil. Hem Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların fonksiyonları yerinde değil, hem de, mesela Dünya Ticaret Örgütü, Asya'nın, Afrika'nın bir ülkesi onun yasalarına aykırı davransa kıyameti koparıyor ama bir gecede Amerikan Başkanı Trump diyor ki, 'Gümrük duvarlarını kaldırdım. Şu kadar yükselttim. Şuna karşı, buna karşı'. Hani liberal bir piyasa vardı? Hani Dünya Ticaret Örgütü gümrüklerin bir şekilde dengelenmesini kontrol ederdi. Güç kimdeyse o istediği şarkıyı söylüyor. Adamın elinde güç olduğu için bu gücü kullanıyor. Hayatımız boyunca uğraşacağımız yeni dönemdeki en önemli fırsatlarımızdan birisi yeni bir para sistemine geçmek ve milli paralar üzerinden yapılacak ticaret ile dolarizasyonun, yani dolara bağımlığın azaltılmasını temin etmek. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Bunun için kararlı, şuurlu, gayretli ve gerçekten çekinmeden yol alacağız ve yeni bir dünyada yeni bir finansal sistemin mekanizmasını kuracağız" dedi.

'BM 5 ÜLKENİN OYUNCAĞI HALİNE GELMİŞTİR'

Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 ülkenin oyuncağı haline geldiğini söyleyen Kurtulmuş, "Dünyadaki finansal sistem, 105 tane ülke dünyanın zengin ülkelerinin ağzının içine bakıyor. Siyasette de 195 tane BM üyesi ülke, 5 tane BM daimi temsilcisinin ağzının içine bakıyor. Evet derlerse oluyor, hayır derlerse olmuyor. Suriye, kimyasal silah kullanıyor. Bütün delilleriyle ortada ama bir şey yapamıyorsunuz. Güvenlik konseyinde dayısı var, destekliyor. Suriye rejiminin elinden tutuyor. İsrail, Filistinlilere kan kusturuyor. Hele ki 1967'den bu yana her gün biraz daha zulmünü arttırıyor. Arkasında onun da dayısı var. Ne yaparsa yapsın sırtını sıvalıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye adına değil, bütün mazlum milletler adına, BM kürsüsü dahil, dünyanın bütün platformlarından haykırıyor, 'Dünya 5'ten büyüktür'. Dünya 5'ten büyüktür demek bir temenni değil. Dünyada bu sistemler yürüyemez. Yeni bir küresel, siyasal mimariye ihtiyaç var demektir. Bunun da alıcısı oluyor. Yani biz bu dünyayı 5 tane ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Adil bir dünyayı hep beraber kuracağız. BM'nin bir tane savaşı önlediğini gösterebilir misiniz? Bir tane gerilimi ortadan kaldırdığını gösterebilir misiniz? Bir tane işgali önlediğini gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz, çünkü BM bu özelliğini kaybetmiş, 5 tane ülkenin oyuncağı haline gelmiştir. Bunu siz değiştireceksiniz" diye konuştu.

Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyorMilyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor
Kadını darbetti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savunduKadını darbetti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu
İzmirli Anneler Platformu, çocuk istismarına 'çığlık' atarak tepki gösterdiİzmirli Anneler Platformu, çocuk istismarına 'çığlık' atarak tepki gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

En acı veda! Yıkıldılar

En acı veda! Yıkıldılar

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadını darbetti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darbetti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.