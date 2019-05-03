AK Parti'li Kurtulmuş: Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır - EK

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır. Yani dünyanın para sistemi, finansal sistemi dikiş tutmuyor. Yani tangırdıyor, düşüyor, dağılıyor, çöküyor" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin Türkiye Söyleşisinde AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde uluslararası öğrenciler ile buluştu. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

'YENİ BİR FİNANSAL MİMARİYE İHTİYAÇ VAR'

Programda uluslararası öğrencilere hitap eden Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır. Yani dünyanın para sistemi, finansal sistemi dikiş tutmuyor. Yani tangırdıyor, düşüyor, dağılıyor, çöküyor. Dünya bankası çalışmıyor. IMF çalışmıyor. Bir işe yaramıyor. Dünyadaki bu sistem sürdürülebilir bir sistem değildir. Dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doların egemenliği var ve şu anda dünya sisteminde ticaretin yaklaşık yüzde 65'i dolar üzerinden yapılıyor. Şimdi bütün dünya bunu konuşuyor. Bu sürdürülebilir bir yük değil. Hem Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların fonksiyonları yerinde değil, hem de, mesela Dünya Ticaret Örgütü, Asya'nın, Afrika'nın bir ülkesi onun yasalarına aykırı davransa kıyameti koparıyor ama bir gecede Amerikan Başkanı Trump diyor ki, 'Gümrük duvarlarını kaldırdım. Şu kadar yükselttim. Şuna karşı, buna karşı'. Hani liberal bir piyasa vardı? Hani Dünya Ticaret Örgütü gümrüklerin bir şekilde dengelenmesini kontrol ederdi. Güç kimdeyse o istediği şarkıyı söylüyor. Adamın elinde güç olduğu için bu gücü kullanıyor. Hayatımız boyunca uğraşacağımız yeni dönemdeki en önemli fırsatlarımızdan birisi yeni bir para sistemine geçmek ve milli paralar üzerinden yapılacak ticaret ile dolarizasyonun, yani dolara bağımlığın azaltılmasını temin etmek. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Bunun için kararlı, şuurlu, gayretli ve gerçekten çekinmeden yol alacağız ve yeni bir dünyada yeni bir finansal sistemin mekanizmasını kuracağız" dedi.