AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa'da Osman Gazi Türbesi'ndeki sancak nöbeti değişimini takip etti.

Bazı toplantılara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi önündeki sancak nöbeti değişimini izledi. Kurtulmuş daha sonra Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde dua etti.

Kurtulmuş beraberindeki Bursa Valisi Yakup Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve milletvekilleri ile Saat Kulesi'nin bulunduğu alandan Bursa manzarasını izledi.

Aktaş, aynı bölgede bulunan Sümbüllü Bahçe Konağı'na gelen Numan Kurtulmuş ve beraberindekilere "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi" hakkında bilgi verdi.

Kurtulmuş, Bursalı sufi, yazar ve halk şairi Üftade Hazretleri'nin türbesine de ziyarette bulundu.

