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AK Partili Kurtulmuş'tan İstanbul Sözleşmesi çıkışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AK Partili Kurtulmuş'tan İstanbul Sözleşmesi çıkışı

Kurtulmuş, "Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır" ifadelerini kullandı.

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