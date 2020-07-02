AK Partili Kurtulmuş'tan İstanbul Sözleşmesi çıkışı

Kurtulmu\u015f, "Nas\u0131l usul\u00fcn\u00fc yerine getirerek imzalanm\u0131\u015fsa, usul\u00fcn\u00fc yerine getirerek s\u00f6zle\u015fmeden \u00e7\u0131k\u0131l\u0131r" ifadelerini kulland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u00c7ok sert s\u00f6zler! Canl\u0131 yay\u0131n kar\u0131\u015ft\u0131, tehditler havada u\u00e7u\u015ftuMuharrem \u0130nce CHP Kurultay\u0131'nda aday olmayacak m\u0131?\u0130stanbul Baro Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Durako\u011flu kimdir?