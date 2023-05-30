AK Partili Kurtulmuş'tan Kabine ve Meclis'te yeni dönem mesajları! "Seçimden sonra olan işler de var"

Seçimlerin tamamlanmasıyla beraber milletvekillerinin Meclis'te yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni oluşturacağı Kabine'nin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Meclis'te kayıt yaptırırken yeni parlamento dönemiyle ilgili mesajlar verdi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Seçim kampanyası geride kaldı. Bu, siyasi farklılıkların geride kaldığı anlamına gelmiyor. Türkiye hedeflerine ilişkin farklılıklarımız belki olacak. Hepimiz Türkiye Yüzyılı ana çerçevesinde dile getirebileceğimiz bir Türkiye ideali etrafında bütünleşeceğiz.

Bu parlamentonun Cumhuriyet'imizin 2. yüzyılının ilk parlamentosu olarak Türkiye'nin 2. yüzyılına layık bir parlamento olmasını temenni ediyorum. Bu Meclis'e ruh veren, oylarıyla farklı partilerden de olsa bütün siyasileri Meclis'e gönderen milletimize de tercihlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.

KABİNE VE YENİ MECLİS MESAJI

2 turlu bir seçimi nasıl güle oynaya yaptıysak seçimden sonra olan işler de var. Biri Kabine'nin açıklanması, bir tanesi Meclis'teki görevlerin seçilmesi. Meclis üzerine düşeni yapacak ve seçim gerçekleşecektir."

