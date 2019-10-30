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AK Parti'li Kurtulmuş: Yaptırım kararı tamir edilemeyecek hatadır

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 15:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımı ve Barış Pınarı Harekâtı'na yönelik yaptırım kararları, iki ülke ilişkileri açısından tarihi ve siyasi bakımdan tamir edilemeyecek kırılma ve hatadır" dedi.

ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımı ve Barış Pınarı Harekâtı'na yönelik yaptırım kararları, iki ülke ilişkileri açısından tarihi ve siyasi bakımdan tamir edilemeyecek kırılma ve hatadır" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımı ile Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısının kabulüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kurtulmuş, tarihsel hiçbir gerçekliği olmayan sözde Ermeni soykırımı iddialarının bir siyasi çekişme aracı olarak ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımı ve Barış Pınarı Harekâtı'na yönelik yaptırım kararları, iki ülke ilişkileri açısından tarihi ve siyasi bakımdan tamir edilemeyecek kırılma ve hatadır. Terörle mücadele kapsamında başarıyla gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekâtı'na karşı gölge düşürmek ve bölgemizde oynamaya çalıştıkları kirli satranç oyununda yeni bir hamle yapmak isteyenler Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunda bir kez daha mağlup olacaklardır. Türkiye'nin bölgesindeki tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygı içinde gerçekleştirdiği ve bu coğrafyanın daha çok parçalanmasına karşı aldığı tedbirleri ve terörle mücadelesini anlamamak ve yok saymak akıl tutulmasıdır. ABD yönetiminin, Temsilciler Meclisi'nin bu hatasını düzeltmesini bekliyor, sağduyuya davet ediyoruz."

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