AK Parti'li Kurtulmuş'tan Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin açıklama:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmanın takipçisi olacaklarını bildirdi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
"Yakalanan caninin adalet karşısında gereken cezayı alacağına eminiz ve takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, katil zanlısının yakalanması esnasında yaralanan polislere de şifa diledi.
Öte yandan, Kurtulmuş'un, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir'i telefonla arayarak başsağlığı dilediği de öğrenildi.