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AK Parti'li Kurtulmuş'tan Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin açıklama:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 23:33 | Son Güncelleme

"Yakalanan caninin adalet karşısında gereken cezayı alacağına eminiz ve takipçisi olacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"Yakalanan caninin adalet karşısında gereken cezayı alacağına eminiz ve takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, katil zanlısının yakalanması esnasında yaralanan polislere de şifa diledi.

Öte yandan, Kurtulmuş'un, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir'i telefonla arayarak başsağlığı dilediği de öğrenildi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ceren Özdemir ordu

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