AK Partili Kurum'dan İBB’ye 'kavşak' tepkisi: Son 5 yıl böyle geçti

Seçim öncesinde Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Çekmeköy'de trafik sorununu çözmeye yönelik olarak Taşdelen Yenidoğan kavşak projesinin temeli atıldı. Bakanlık tarafından yapımı devam eden projenin bazı bölümleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılacaktı. Ancak bakanlığın çalışmaları hızla devam ederken İBB, yapması gereken alana şimdiye kadar tek bir çivi dahi çakmadı.

İBB'YE KAVŞAK TEPKİSİ

Çalışmaları yerinde inceleyen Murat Kurum, bu duruma tepki gösterdi. Kurum, "Çekmeköylü kardeşlerimizi düşünerek bundan bir kaç ay önce Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği Taşdelen Yenidoğan mevkiine Ulaştırma Bakanlığımızla bir kavşak çalışması başlattık. 3.5 ay sonra gördük ki, bakanlığın çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Ancak İBB'nin sorumluluğundaki dar bir alana çivi bile çakılmamış. Hatta yol daraltılmış, vatandaş mağdur edilmiş. İstanbul'umuzun son 5 yılı böyle geçti maalesef" dedi.

