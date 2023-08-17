HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili Kurum'dan İBB’ye 'kavşak' tepkisi: Son 5 yıl böyle geçti

AK Partili Kurum'dan İBB’ye 'kavşak' tepkisi: Son 5 yıl böyle geçti

17.08.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul Milletvekilli Murat Kurum, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından birkaç ay önce temeli atılarak yapımına başlanan Çekmeköy’deki Taşdelen kavşak projesini yerinde inceledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken kısımlara henüz bir çivi dahil çakılmadığını belirten Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi. Kurum, "İstanbul'umuzun son 5 yılı böyle geçti maalesef" dedi.

AK Partili Kurum'dan İBB’ye 'kavşak' tepkisi: Son 5 yıl böyle geçti

Seçim öncesinde Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Çekmeköy'de trafik sorununu çözmeye yönelik olarak Taşdelen Yenidoğan kavşak projesinin temeli atıldı. Bakanlık tarafından yapımı devam eden projenin bazı bölümleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılacaktı. Ancak bakanlığın çalışmaları hızla devam ederken İBB, yapması gereken alana şimdiye kadar tek bir çivi dahi çakmadı.

0x0-ak-parti-milletvekili-murat-kurumdan-ibbye-kavsak-tepkisi-1692262337525

İBB'YE KAVŞAK TEPKİSİ

Çalışmaları yerinde inceleyen Murat Kurum, bu duruma tepki gösterdi. Kurum, "Çekmeköylü kardeşlerimizi düşünerek bundan bir kaç ay önce Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği Taşdelen Yenidoğan mevkiine Ulaştırma Bakanlığımızla bir kavşak çalışması başlattık. 3.5 ay sonra gördük ki, bakanlığın çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Ancak İBB'nin sorumluluğundaki dar bir alana çivi bile çakılmamış. Hatta yol daraltılmış, vatandaş mağdur edilmiş. İstanbul'umuzun son 5 yılı böyle geçti maalesef" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde romantik anlar! "Çok hoşuma gitti"Gökyüzünde romantik anlar! "Çok hoşuma gitti"
'Aday yaparak eliyor' diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi'Aday yaparak eliyor' diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi
Zafer Partililerden ilginç proje! Kanlarını sürüp...Zafer Partililerden ilginç proje! Kanlarını sürüp...
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum ibb

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.