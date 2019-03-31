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AK Parti'li Leyla Şahin Usta: Cumhur İttifakı'nın oy oranı korunmuş durumdadır

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı korunmuş durumdadır.

AK Parti'li Leyla Şahin Usta: Cumhur İttifakı'nın oy oranı korunmuş durumdadır

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı korunmuş durumdadır. Burada kazanan Türkiye'dir, kazanan vatanımızdır, milletimizdir, bayrağımızdır" dedi.
Seçim sonuçlarını AK Parti Konya İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde takip eden Leyla Şahin Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın oy oranını koruduğunu söyledi. Usta, şöyle konuştu:
"Büyükşehir belediyeleri içerisinde Konya birinci durumda. Türkiye genelinde ise daha henüz açılmayan sandıklarımızdan dolayı bunu tam net bir şey söyleyemiyorum ama yine her zamanki gibi Türkiye genelinde de oldukça yüksek bir oy oranına sahibiz. Açılan sandıklarla birlikte tam netleştikçe inşallah Türkiye birincisi olma şansımız halen devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet İttifakı olarak hepimiz hep beraberiz. Bu ittifakın gücüyle birlikte öncelikle şunu söylemeliyiz; Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı korunmuş durumdadır. Burada kazanan Türkiye'dir, kazanan vatanımızdır, milletimizdir, bayrağımızdır. Bu beka meselesinin aslında ne kadar önemli olduğunun Türkiye için, vatandaşlarımız için hemşehrilerimiz için kabul gördüğünü göstergesidir. Elhamdülillah diyoruz. Cumhur İttifakı durmak yok yola devam dedi. Türkiye durmak yok yola devam dedi. Türkiye dışarıdan Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını beklemeyenlere gereken cevabı verdi" dedi.
Öte yandan, Seçim Koordinasyon Merkezinin önünde toplanan partililer ise kutlama yaptı.

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AK Parti'li Leyla Şahin Usta: Cumhur İttifakı'nın oy oranı korunmuş durumdadırAK Parti'li Leyla Şahin Usta: Cumhur İttifakı'nın oy oranı korunmuş durumdadırAK Parti'li Leyla Şahin Usta: Cumhur İttifakı'nın oy oranı korunmuş durumdadırAK Parti'li Leyla Şahin Usta: Cumhur İttifakı'nın oy oranı korunmuş durumdadır

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