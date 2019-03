AK Partili Mahir Ünal'dan Mansur Yavaş açıklaması!

Kamuoyunun önünde çıktığınızda siz kamuoyunun önündesinizdir. Kamuoyu sizinle ilgili her şeyi konuşur. Birileri kurnazlık yaparak meseleyi AK Parti'ye getirmeye çalışmasınlar.

'600 BİN DOLARLIK ALACAK NEYİN ALACAĞI?'

Öncelikle Yavaş bu sorulara cevap vermeli. Basın toplantısından sonra sana sorulacak soruları almıyorsun. AK Parti'yi, Özhaseki'yi, Ömer Çelik'i suçlayarak hedef saptırıyorsun. 600 bin dolarlık alacak neyin alacağı… Senetle ilgili hiçbir açıklaman yok. Sözleşmen yok. Bu kişinin müvekkili değilsin. İş takibi sonucu ortaya çıkan bir alacak mı? Arkadaşlık yaptığın kişinin şizofren, dolandırıcı, evrakta sahtecilik yapan, çocuk pornocusu olduğunu söylüyorsun. Senin böyle bir kişiyle ilişkin nedir? Bu sorulara cevap vermek zorundasın.

Bizim mal beyanımız ile ilgili siyasetçilerin mal beyanı ortadadır. 24 Haziran'da Özhaseki milletvekili seçildi mi? Seçildi. TBMM'ye mal beyanında bulundu. Biz her kongreden sonra MKYK'ya seçilen 50 kişiden mal beyanı alırız. Özhaseki partiye de mal beyanında bulunmuş. Her iki yılda bir mal beyanında bulunmuş zaten. Hedef saptırıp şayia oluşturmak istiyor. Özhaseki ile ilgili her şey ortadadır. Asıl kendisine şu soruyu sormak gerekiyor. Senin alacak tahsili için icra takibine koyduğun 600 bin doları sen herhangi bir yerde gösterdin mi? 3 trilyon liradan bahsediyoruz. Asıl bunun cevabını vermesi gerekiyor. Burada 600 bin doları da nasıl bir hizmet karşılığında hak ettiğini de şizofren dediği sahtekar dediği kişiden alacağı olduğu iddia ettiği 600 bin doları da hangi hizmetin karşılığında tahsil etmeye kalkışmıştır.