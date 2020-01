AK Parti'li Mahir Ünal: "İran'ın hiçbir şekilde istikrarsızlaşmaması taraftarıyız"

- "FETÖ konusunda CHP'nin dönüp kendine bakması gerekiyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik "Siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir. Siyasi hayattaki mücadele zaafı bürokrasi ve diğer alanlardaki mücadeleyi olumsuz etkilemektedir." ifadesi hatırlatılarak Ünal'a değerlendirmesi soruldu.

Mahir Ünal, her alanda FETÖ ile güçlü bir mücadele yürütüldüğünü ve yürütülmesi gerektiğini söyledi.

17-25 Aralık sonrası yaşanan süreci anımsatan Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın o dönemde, 'Paralel bunlar, terör örgütü bunlar.' diye meydanlarda çığlık çığlığa adeta haykırdığı bir dönemde, hatırlayın CHP bunların finans kuruluşlarının, medya kuruluşlarının önünde kalkan görevi görüyorlardı, bunların televizyonlarında basın özgürlüğünü savunuyorlardı. AK Parti'nin içinde FETÖ'cü var mıydı? Dershanelerin kapatılma girişimiyle birlikte hatırlayın AK Parti'den kimler istifa etti? İsimleri burada sayalım. Şimdi bazen sosyal medyada 'Mahir Ünal AK Parti’den FETÖ’cüler istifa etti gitti diyor da kim bunlar?' diye soruyorlar. Hepimiz beraber yaşadık o dönemi; Hakan Şükür, Hami Yıldırım, İlhan İşbilen, Muhammed Çetin, bir sürü isim. Bunlar ne yaptılar zaten? Bunlar defoldu gittiler. Efendim, peki bunlar yargılandı mı? Bunların daha sonra ne olduğu Türk yargısının işi. Bunların zaten çoğu yurt dışına kaçtı, diğerleriyle ilgili de zaten yasal süreci ilgili yargı birimleri başlattılar. Biz 2013’ten sonra her kongremizde, her yerel seçimde, her genel seçimde kılı kırk yardık. Ve hiçbir şekilde bu yapıyla uzaktan yakından iltisakı olan, bu yapıyla herhangi bir şekilde angajmanı olan hiç kimseyi bırakmamak için biz çok ciddi bir çaba sarf ettik. Ama aynı şeyi CHP yaptı mı diye soracak olursanız, işte geçtiğimiz günlerde CHP'nin bir belediye başkanı FETÖ ile ilişkisinden dolayı görevden alındı ve hakkında yasal süreç başladı ve ifadeleri ortaya çıktıktan sonra da CHP o konudaki itirazlarını da şu anda sustuklarına göre herhalde itirazlarından da vazgeçmiş görünüyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanından tutun da birçok konuda CHP maalesef bu konuda gerekli bir temizlik yaptı mı diye dönüp baktığımızda CHP 17-25 Aralık’tan sonra bırakın temizlik yapmayı, FETÖ'nün tezlerini, söylemlerini, argümanlarını kullandılar. Hele hele 15 Temmuz’dan sonra CHP bizzat FETÖ’nün 15 Temmuz’a dair bütün argümanlarını siyasal söyleme dönüştürdü; 'kontrollü tiyatro, kontrollü darbe, öngörülen fakat önlenmeyen darbe' gibi FETÖ yargılamalarını yapan mahkemelerin itibarsızlaştırılması gibi birçok şeyi yaptı. Bu konuda CHP'nin dönüp tekrardan bir kendi içine bakması gerektiğini düşünüyorum."