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AK Partili meclis üyeleri MHP’den istifâ etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 19:02 | Son Güncelleme

Cumhur ittifakı çerçevesinde mahallî seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi listesinden giren AK Partili meclis üyeleri, MHP’den istifâ ederek kendi grubunu kurdu.Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 31 Mart seçimlerinde cumhur ittifakının ortak listesi ile MHP’den meclis üyesi adayı olarak seçimlere giren AK Partili üyeler, istifa ederek kendi gruplarını kurdu.

AK Partili meclis üyeleri MHP’den istifâ etti

Cumhur ittifakı çerçevesinde mahallî seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi listesinden giren AK Partili meclis üyeleri, MHP’den istifâ ederek kendi grubunu kurdu.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 31 Mart seçimlerinde cumhur ittifakının ortak listesi ile MHP’den meclis üyesi adayı olarak seçimlere giren AK Partili üyeler, istifa ederek kendi gruplarını kurdu. Yenişehir AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, “Genel merkezlerimizin aldığı ortak karar gereği bütün Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de cumhur ittifakı dâhilinde seçimlere ortak liste olarak katılmıştık. Meclis üyesi seçilen arkadaşlarımız MHP meclis üyeliklerinden istifa ederek kendi grubumuzu kurmuş olduk. İlçemize yapılacak hizmetleri daha yakinen takip edebilmek ve işleri hızlandırmak için bu kararı aldık. Yapılan cumhur ittifakında bir sıkıntı yok. Hepimizin ortak paydası Yenişehir’dir” dedi.

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