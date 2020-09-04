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  4. AK Parti’li meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesiyle ilgili 4 şahıs yakalandı

AK Parti’li meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesiyle ilgili 4 şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 18:16 | Son Güncelleme

Erzurum’un Karayazı ilçesinde AK Parti’li meclisi üyesi ve yeğeninin öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen 4 terör örgütü yanlısı yapılan operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’nın milis işbirlikçi yapısında oldukları ve 18 Haziran 2019 tarihinde AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve Yeğeni Ahmet Küçük’ün öldürülmesi olayında teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen F.P., A.B., M.Ç.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde AK Parti’li meclisi üyesi ve yeğeninin öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen 4 terör örgütü yanlısı yapılan operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’nın milis işbirlikçi yapısında oldukları ve 18 Haziran 2019 tarihinde AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve Yeğeni Ahmet Küçük’ün öldürülmesi olayında teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen F.P., A.B., M.Ç. ve B.Ş. isimli şahıslar, ev ve eklentilerinde yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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