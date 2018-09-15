HABER

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Eski AK Partili Milletvekili Mehmet Metiner çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. 3 dönem milletvekilliği yapan Metiner 'Meclis’teki israf had safhada. Kimse gücenmesin' diye yazdı.

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Eski AK Partili Milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, kamudaki israfla kendisinin de karşılaştığını söyledi. "Üç dönem Meclis’te bulundum" diye Metiner, "Meclis’teki israf had safhada. Kimse gücenmesin, şayet TBMM Başkan Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye kendini tabi tutmazsa güven kaybına uğrar" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri kamuda tasarrufa gidileceğini duyurmuştu.

Metiner, kendi karşılaştığı durumu bugünkü köşesinden şu sözlerle değerlendirdi:

Üç dönem Meclis’te bulundum. Meclis’teki israf had safhada. Kimse gücenmesin, şayet TBMM Başkan Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye kendini tabi tutmazsa güven kaybına uğrar. Bu çerçevede yapılması gerekenleri eski bir Meclis üyesi olarak sıralıyorum...

1- Meclis Başkanı’nın koruma araçları sınırlandırılmalıdır.

2- Meclis Başkanvekillerinin, parti grup başkanvekillerinin, Meclis idare amirlerinin, komisyon başkanlarının ve katip üyelerin kendilerine tahsis edilen araçları Ankara’da Meclis görevleriyle sınırlı olmalıdır. Ne yazık ki bu araçlar Ankara dışına adı geçen siyasi zevatın seçim bölgelerine götürülmekte ve orada şahsi ve siyasi faaliyetler için kullanılmaktadır.

3- Meclis’te görevlerini zikrettiğim zevat sınırsız telefon harcama hakkına sahip. Geçen dönemde tartışmaya yol açan milyonluk fatura uygulaması yıllardan beri devam ediyor. Bu israf ötesi uygulamaya son verilmelidir.

Sözün özü: Başkan Erdoğan’ın kararı kamunun her alanında radikal bir biçimde uygulanmalı. Buna TBMM ve yerel yönetimler de dahil edilmeli. İnanın bizim inancımıza ait kanaatkârlık ve tevazu anlayışını yeni bir yönetim modeline dönüştürebilirsek hiçbir güç bizi yıkamaz.

PARTNERBoşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?Boşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!
Aziz Kocaoğlu İzmir'de aday olacak mı? Dikkat çeken açıklamalarAziz Kocaoğlu İzmir'de aday olacak mı? Dikkat çeken açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Metiner ak parti Milletvekili meclis erdoğan

En Çok Okunan Haberler

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

İlginizi Çekebilir

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Aziz Kocaoğlu İzmir'de aday olacak mı? Dikkat çeken açıklamalar

Aziz Kocaoğlu İzmir'de aday olacak mı? Dikkat çeken açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler

Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar

Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama

Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası

Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.