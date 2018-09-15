AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Eski AK Partili Milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, kamudaki israfla kendisinin de karşılaştığını söyledi. "Üç dönem Meclis’te bulundum" diye Metiner, "Meclis’teki israf had safhada. Kimse gücenmesin, şayet TBMM Başkan Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye kendini tabi tutmazsa güven kaybına uğrar" diye yazdı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri kamuda tasarrufa gidileceğini duyurmuştu.
Metiner, kendi karşılaştığı durumu bugünkü köşesinden şu sözlerle değerlendirdi:
Üç dönem Meclis’te bulundum. Meclis’teki israf had safhada. Kimse gücenmesin, şayet TBMM Başkan Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye kendini tabi tutmazsa güven kaybına uğrar. Bu çerçevede yapılması gerekenleri eski bir Meclis üyesi olarak sıralıyorum...
1- Meclis Başkanı’nın koruma araçları sınırlandırılmalıdır.
2- Meclis Başkanvekillerinin, parti grup başkanvekillerinin, Meclis idare amirlerinin, komisyon başkanlarının ve katip üyelerin kendilerine tahsis edilen araçları Ankara’da Meclis görevleriyle sınırlı olmalıdır. Ne yazık ki bu araçlar Ankara dışına adı geçen siyasi zevatın seçim bölgelerine götürülmekte ve orada şahsi ve siyasi faaliyetler için kullanılmaktadır.
3- Meclis’te görevlerini zikrettiğim zevat sınırsız telefon harcama hakkına sahip. Geçen dönemde tartışmaya yol açan milyonluk fatura uygulaması yıllardan beri devam ediyor. Bu israf ötesi uygulamaya son verilmelidir.
Sözün özü: Başkan Erdoğan’ın kararı kamunun her alanında radikal bir biçimde uygulanmalı. Buna TBMM ve yerel yönetimler de dahil edilmeli. İnanın bizim inancımıza ait kanaatkârlık ve tevazu anlayışını yeni bir yönetim modeline dönüştürebilirsek hiçbir güç bizi yıkamaz.
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