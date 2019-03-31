HABER

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:57 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, " Bugün çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması gerekiyor.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, " Bugün çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması gerekiyor. Takdir milletin, millet ne derse o olur. Sonuca uygun şekilde davranıp faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz " dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Beştepe Mahallesi Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı. Özhaseki, 1031 no’lu sandığa eşi Neşe Özhaseki , kızı ve damadıyla birlikte geldi.

Beştepe Mahallesi Sofuoğlu İlkokulu’nda Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, oy verme işlemini gerçekleştirdi. 1031 no’lu sandık başında basın açıklaması gerçekleştiren Özhaseki, “Bugün ülkemiz için önemli ve güzel bir gün olacak. Yaklaşık 3 aydır bütün aday arkadaşlar, bütün partilerin temsilcileri, çalışanları kampanyalarını sürdürdüler. Çok şükür bir kaza bela olmadan bir sıkıntı yaşanmadan, olgunluk içerisinde kampanya dönemini atlattık. ‘Keşke olmasaydı’ dediğimiz şeyler elbette var ama ülkemizde kan akmaması kimsenin burnunun kanamasını bir olgunluk olarak görüyorum. İnşallah ülkemizde bundan sonraki seçimlerde de bu hava korunur. Bu süreçte herkes kendi projelerini, kampanyalarını anlattı. Bugün çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması gerekiyor. Takdir milletin, millet ne derse o olur. Sonuca uygun şekilde davranıp faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Ankara’mız ve Türkiye’miz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullanan Özhaseki, önce evine geçip çocuklarıyla vakit geçireceğini daha sonra seçimi AK Parti Genel Merkezi’nden takip edeceğini söyledi. Seçim süresince yoğun bir tempoyla Ankaralı seçmenle bir araya gelen Özhaseki, 5 kilo vermesiyle ilgili çıkan haberlere, “Keşke 5 kilodan daha fazla verebilseydim. Zaten vermek için uğraşıyoruz. Sabah kahvaltısını evde yaptıktan sonra akşama kadar uzun bir maraton sürdü. Sanki bizim arkadaşlar da tren saati yazmış gibi çok sık aralıklarla program yazmış. Her birine uyup, bizim için toplanan insanları bekletmemek için koşturduk ama esnaf gezileri iyi oluyordu. Bir kuruyemişçiye uğradıysanız bir avuç kuruyemiş alıyor ve akşama kadar onunla idare ediyorduk. Akşam da yemekli bir toplantı anlayacağınız keyifli bir maratondu. Ankara halkı bizi kucakladı, bağrına bastı. Bir tek kötü sözle karşılaşmadık. Oy vermeyecek insanlar bile çok nezaketli davrandılar. Karşı partili olanlarla çokça sohbet ettik ve sarılarak ayrıldık. Bundan dolayı mutluyum” şeklinde karşılık verdi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda bulunan 1031 no’lu sandığa eşi Neşe Özhaseki, kızı ve damadıyla birlikte geldi. Neşe Özhaseki , “Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı

AK Partili Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Bu oylar kabul edilmeyecek

Bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.