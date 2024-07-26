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AK Partili Metin Külünk’ten çok konuşulacak ‘Erdoğan’ yorumu: Sosyolojisi eriyor, haramla helal birbirine karışmış vaziyette!

26.07.2024 10:23
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AK Partili Metin Külünk son dönemlerde yaptığı dikkat çeken çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Külünk, "Türkiye'de Erdoğan sosyolojisi eriyor" diyerek, "AK Parti sosyolojisini 2023’te sokak eritti. Cevabını verdi ama Erdoğan’a sahip çıktı. 2024’ten sonra beyefendinin 'mesajı aldık' diyerek gereğini yapmasını bekledi. Şu anda iktidarda haramla helal birbirine karışmış vaziyette" şeklinde konuştu.

AK Partili Metin Külünk’ten çok konuşulacak ‘Erdoğan’ yorumu: Sosyolojisi eriyor, haramla helal birbirine karışmış vaziyette!

Son dönemde AK Parti’ye yönelik eleştirileriyle dikkat çeken AK Parti eski MKYK Üyesi Metin Külünk’ten yine çok konuşulacak açıklamalar geldi. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Külünk ile yaptığı görüşmeyi "AK Partili Külünk: "Erdoğan sosyolojisi eriyor" başlığıyla kaleme aldı.

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Pehlivan'ın aktardığına göre; "Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı bütün güzel işler, milletin mutlu olduğu işlerdir. Ama olan boşluklar da ortada ciddi hüzün bırakıyor. Ben bunların farkındayım" diyen Külünk, "Bunları açık söylüyorsam demek ki sokakta bir şeyi görüyorum. Çünkü tek başına dolaşan, sürekli gezen bir adamım. Hepimizi ilgilendiren bir dalgayı görüyorum" şeklinde konuştu.

Külünk, ayrıca "Türkiye'de Erdoğan sosyolojisi eriyor" diyerek, "AK Parti sosyolojisini 2023’te sokak eritti. Cevabını verdi ama Erdoğan’a sahip çıktı. 2024’ten sonra beyefendinin 'mesajı aldık' diyerek gereğini yapmasını bekledi. Küresel tablo insanların sofrasına da dokunmaya başlayınca ve neoliberalizmde ısrar edilince 'Erdoğan sosyolojisi eriyor' dedim" ifadelerini kullandı.

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Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifiyle ilgili görüşlerini de açıklayan Külünk, şunları söyledi:

"Sizin önünüze sadece başıboş bir köpeğin saldırısıyla ölmüş çocuğun fotoğrafını koyduğumda ne yaparsınız? Halbuki bu bir gerçek. Ama dönüp 'Efendim tedbir alalım ama diğer tarafta da toplumun genelinde ciddi bir endişe var. Bu hadiseler üzerinden köpeklerin toplu öldürüleceğine dair bir kanaat gelişmiş durumda. Biz bu ikisinin arasında, öldürmeye gitmeyen bir formül bulabiliriz' dersen cumhurbaşkanı da eminim 'Bu işi bu perspektifte çalışın' der. 'Sokaklar güvensiz' cümlesini duyduğumda o kadar üzüldüm ki."

“SOKAKTAKİ ISTIRABI GÖRÜYORUM”

"Peki, özeleştiri geleneğini ayakta tutamazsak, kendi kendimize ayna tutup doğrularımızı ve yanlışlarımızı dillendirmezsek ne yapacağız?" diye soran Külünk, "Ben AK Parti’de sade bir üyeyim şimdi. Benim MKYK üyeliğim, milletvekilliğim ya da yöneticiliğim yok. Ve sokaktaki ıstırabı görüyorum" ifadelerini kullandı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Metin Külünk Recep Tayyip Erdoğan Barış Pehlivan ak parti
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