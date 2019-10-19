AK Parti'li Metin Yavuz ve gazilerden Ceylanpınar'a taziye ziyareti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgeye hakim olduğunu belirten Yavuz, "Gördük ki bu süre zarfı içinde eğer istediğimiz doğrultuda bir gelişme olmazsa onlar göreve her an hazır olduklarını ifade ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, yaptığı açıklamada, başta güvenlik güçleri olmak üzere Ceylanpınar halkına destek vermek için bölgeye geldiklerini söyledi.

Şehit Elif Terim'in mezarına ziyarette bulunan Yavuz ve beraberindekiler, daha sonra basın mensuplarının görev yaptığı Bayrak Tepe'ye geldi.

Yavuz ve 15 Temmuz gazileri, Bahçelievler Kültür Evi'nde taziyeleri kabul eden şehit Elif Terim'in ailesini ziyaret etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyeleri, YPG/PKK'lı teröristlerin Ceylanpınar ilçesine düzenlediği havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ile Türkiye'nin artık masada da galip geldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem cumhurbaşkanımız hem de dışişleri bakanımızın iradesiyle yapılan masadaki gücümüzü bütün dünya gördü. Bundan sonra da ben iyi olacağını düşünüyorum. Gerek yerelde kaymakamımız ve belediye başkanımız olsun hepsi canla başla bu bölgede vatandaşımıza hizmet veriyorlar. Buradaki vatandaşımız da konuya çok vakıf."

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı "işgalcilik" olarak niteleyenlere tepki gösteren Yavuz, "Bir vekil çıktı, işgalciliğin ötesinde soykırımla bizi suçladı. Bu esnada muhalefet vekilleri ve grup başkanları da 'Evet, bu konularda bazı bölümlere katılmıyoruz.' dediler. Biz de bu bölümlerin ne olduğunu sorduk ama bunu da söyleyemediler. İnşallah bu karşıdaki şer ittifakı dağılacaktır." diye konuştu.

- "Vatandaşlarımız biraz daha sabretsinler"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak da ziyaretten dolayı memnun olduklarını ve ziyaretlerin Ceylanpınar halkını cesaretlendirdiğini söyledi.