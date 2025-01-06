AK Partili eski vekil Metiner teröristbaşının "acilen yeni parti kurması gerektiğini" savundu; Öcalan ziyareti TBMM'yi hareketlendirdi

Bugün gözler DEM Parti'nin TBMM'deki siyasi temaslarında olacak. Öcalan'la görüştükten sonra önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden DEM heyeti bugün üç partiyi daha ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü için "Ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler" mesajının ardından da çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ERDOĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN ÜÇÜNCÜ YOL YOK

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız" mesajını verirken sözlerine şöyle devam etmişti:

"Hedefe kilitlenmiş durumdayız. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin kimsenin emperyalistlerin teröristlere tahammülü kalmamıştır. Ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Üçüncü bir yol yok. Suni teneffüsler bölücü örgütü hayata döndüremeyecekler. Silahın, terörün devri sona erdi. Terör örgütü artık kullanım süresini doldurdu. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum.”

HATİMOĞULLARI: İMRALI'NIN KAPILARI AÇILMALI

Dün ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 'İmralı' çağrısıyla geniş yankı uyandırdı. Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda halk toplantısında konuşma gerçekleştiren Hatimoğulları "Devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan’ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir” diyerek gündem yarattı.

AK PARTİLİ METİNER: "ÖCALAN ACİLEN YENİ PARTİ KURMALI"

Son olarak AK Partili eski vekil Mehmet Metiner'in DEM Parti'ye sert sözlerle yüklendiği çıkışı ses getirdi. Metiner ayrıca "Öcalan PKK’dan önce DEM’i feshetmeli ve yerine acilen yeni bir parti kurmalıdır" sözleriyle dikkat çekti.

"ESED ARTIKLARI"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEM Partisi'ndeki bazı isimler için "Esed artıkları" ifadesini kullanan Metiner'in paylaşımı şu şekilde:

"Esed artıkları DEM Partisi adına konuşma makamında oldukları sürece, başka bir deyişle her düzeyde Esed artıkları DEM’den tasfiye edilmedikleri sürece İmralı sürecinin başarıya ulaşma şansı yoktur. Ben mevcut haliyle ve temsil pozisyonuyla İmralı sürecini enfekte edecek tek partinin DEM olduğu kanaatindeyim. Öcalan PKK’dan önce DEM’i feshetmeli ve yerine acilen yeni bir parti kurmalıdır. Aksi takdirde Esed artıklarının kontrolündeki DEM evvela Öcalan’ı İmralı’ya gömer."

DEM PARTİ İMRALI HEYETİNİN GÖRÜŞME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Bu arada İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyetinin görüşme takvimi belli oldu.

DEM Partililer bugün saat 11.00’de Gelecek Partisi’ne gitti. Saat 13.30’da AK Parti heyeti ile TBMM’de görüşecek olan heyet son olarak 15.30’da Saadet Partisi ile temasta bulunacak.

Heyet yarın 13.30’da DEVA Partisi'yle, 15.30’da Yeniden Refah Partisi ile görüşecek.