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AK Parti’li Milletvekili Can: "Cumhurbaşkanımız Keskin’in kazanılmasından dolayı çok mutlu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de parti binasındaki bayramlaşma programında partililere hitap eden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Delice ve Keskin ilçelerini ziyaret edeceğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Keskin’in kazanılmasından dolayı o kadar mutlu oldu ki anlatamam.

AK Parti’li Milletvekili Can: "Cumhurbaşkanımız Keskin’in kazanılmasından dolayı çok mutlu”

Kırıkkale’de parti binasındaki bayramlaşma programında partililere hitap eden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Delice ve Keskin ilçelerini ziyaret edeceğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Keskin’in kazanılmasından dolayı o kadar mutlu oldu ki anlatamam. İstanbul’u kazanmaktan hepimiz mutlu olacağız. Hani diyoruz ya İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” dedi.
Keskin ilçesine yatırımların yapılması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlar verdiğini kaydeden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can,"Keskin’in bir; içme suyu ile ilgili problemi. Hasandede’den basılan. İki; Denek Dağı’ndan getireceğimiz su. Üç; Doğalgaz. Dört; Millet Bahçesi ve çevre düzenlemesi. Bunlarında Sayın Cumhurbaşkanımız da talimatını verdi. İnşallah, doğalgaz Keskine gelecek. Nüfusu için çok önemli. Bu da Keskin için bir milattır. Keskin’imize, Kırıkkale’mize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesin anlından öpüyorum, herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Delice ve Keskin’e gelecek”
“Kırıkkale tarihinde Türkiye’de ilk defa Türkiye birincisi çıkarttık, Delice Belediyesi. Bu da çok önemli. Cumhurbaşkanımız Delice’ye ve Keskin’e gelecek inşallah. Geldiğinde de sizlerle, vatandaşlarımızla, Keskin’imizde, Delice’mizde ve Kırıkkale’mizde buluşacak inşallah. Bugün Keskin’i Türkiye konuşuyor. Kaybetseydik ya da kazansaydık arada kaynayıp gidecekti. Bunda da var bir hayır. Biz bismillah dedik yola çıktık, can siperle çalıştık. Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer’e ve Kaymakam, Kayyum Belediye Başkanı Osman Akbaş’a seçimin huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesini sağladıklarından dolayı teşekkür ediyorum” şekilde konuştu.

Milletvekili Can, konuşması şöyle tamamladı:
“Cumhurbaşkanımız Keskin’in kazanılmasından dolayı çok mutlu”
“Özellikle İstanbul seçiminde, İstanbul’daki akrabalarınızı aramanızı istirham ediyorum. Bu çok önemli Cumhurbaşkanımız Keskin’in kazanılmasından dolayı o kadar mutlu oldu ki anlatamam. İstanbul’u kazanmaktan hepimiz mutlu olacağız. Hani diyoruz ya İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır. Her birimizin İstanbul’da geçmişi vardır. İstanbul ile ilgili hikayesi vardır. Buradan oy kullanacak varsa göndermemiz lazım. Ruhumuzla bedenimizle İstanbul’da olmanızı istirham ediyorum.”

AK Parti’li Milletvekili Can:

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