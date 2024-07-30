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  4. AK Partili milletvekili Muammer Avcı kalp krizi geçirdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

AK Partili milletvekili Muammer Avcı kalp krizi geçirdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

30.07.2024 16:14
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AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı kalp krizi geçirdi. Avcı'nın kalbine stent takıldığı bildirildi.

AK Partili milletvekili Muammer Avcı kalp krizi geçirdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

TBMM'nin tatile girmesinin ardından memleketine dönen AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı'yla ilgili gelişmeyi AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları duyurdu.

DÖNER DÖNMEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Muammer Avcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çalışmalarının ardından bu sabah döndüğü kentimizde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurmuştur.

KALBİNE STENT TAKILDI

Yapılan tetkikler sonucunda kalbi besleyen ana damarlardan birinin tıkalı olduğu görülmüş ve balon işlemiyle açılıp stent takılmıştır.
Milletvekilimiz Sayın Muammer Avcı’nın, tedbir amaçlı tutulduğu yoğun bakım servisinde tedavisi devam etmektedir.

Milletvekilimizin genel durumu çok şükür iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi Sunuyoruz, Rabbimden acil şifalar dileriz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Milletvekili ak parti
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