AK Parti’li Milletvekili Özalan’dan ’yerli otomobil’ açıklaması: "Tarihin en büyük adımı"

Türkiye Otomobil Girişim Grubu’nun uzun bir süredir yaptığı çalışmaların ardından bugün sahneye çıkacak ’yerli otomobil’ hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Seri üretime başladıktan sonra halkımızın çok büyük bir teveccüh göstereceğine inanıyorum. Çünkü bu belki de tarihimizin en büyük adımlardan bir tanesi. İnşallah bugün tanıtımdan sonra da hayırlara vesile olur diye düşünüyorum" dedi.

"Tarihin en büyük adımı"

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, her zaman ilklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olduğunu ifade ederek, tarihin en büyük adımlardan bir tanesinin yaşadıklarını söyledi.

"Halkımız teveccüh gösterecektir"

Seri üretime başladıktan sonra halkın çok büyük bir teveccüh göstereceğini kaydeden Özalan, "Bu çok büyük bir hayaldi biliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi ilkler AK Parti sayesinde oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde oluyor. Bugün de tanıtımı yapılacak yerli otomobilin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seri üretime başladıktan sonra halkımızın çok büyük bir teveccüh göstereceğine inanıyorum. Çünkü bu belki de tarihimizin en büyük adımlardan bir tanesi. İnşallah bugün tanıtımdan sonra da hayırlara vesile olur diye düşünüyorum" diye konuştu.